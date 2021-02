Παράξενα

Ρωσία: ποινή φυλάκισης σε δημοσιογράφο για ένα αστείο στο twitter!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως δικαστήριο της Μόσχας μετέτρεψε ένα «τιτίβισμα» αυτοσαρκασμού σε ποινικά κολάσιμη πράξη. Πάνοπλοι αστυνομικοί συνέλαβαν το δημοσιογράφο την ώρα που πήγαινε βόλτα το παιδάκι του.

Το δικαστήριο Τβερσκόι της Μόσχας καταδίκασε σήμερα σε φυλάκιση 25 ημέρων τον δημοσιογράφο Σεργκέι Σμιρνόφ και αρχισυντάκτη της ιστοσελίδας Mediazona με την κατηγορία ότι συμμετείχε κατ’ επανάληψη σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που δεν είχαν την άδεια των αρχών, ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του δικαστηρίου, αλλά και ο Ρώσος δημοσιογράφος από την αίθουσα του δικαστηρίου με ανάρτηση του στο Τwitter.

Ο Σμιρνόφ παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, εξαιτίας ενός retweet που έκανε σε μια χιουμοριστική ανάρτηση, στην οποία τον αποκαλούν τραγουδιστή του πανκ συγκροτήματος Tarakani (κατσαρίδες) Ντμίτρι Σπίριν, λόγω της μεγάλης ομοιότητας που έχει μαζί του. Στο tweet όμως στο οποίο ο Σμιρνόφ έκανε retweet, υπήρχε και μια έκκληση των συνεργατών του Ναβάλνι για συμμετοχή στις εκδηλώσεις διαμαρτυρίες. Το δικαστήριο όμως ερμήνευσε με τον δικό του τρόπο το retweet του Σμιρνόφ, σε ένα αστείο tweet για τον ίδιο του τον εαυτό.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δικαστηρίου την οποία μετέδιδε ο δημοσιογράφος Γιεγκόρ Σκαβαραοντά, ο δικηγόρος του Φιόντορ Σιρός ζητούσε να κληθούν μάρτυρες, ζητώντας να γίνει γλωσσολογική ανάλυση του tweet, εξαιτίας του οποίου απαγγέλθηκε η κατηγορία κατά του Σμιρνόφ.

Ο Σμιρνόφ μιλώντας στο δικαστήριο είπε ότι «στο Twitter είναι ευχάριστο να κάνεις αστεία»», ότι παλιότερα τον μπέρδευαν με τον ράπερ Oxymiron και από τότε όλοι κάνουν αστεία με αφορμή την ομοιότητα που έχει με διάφορους μουσικούς. «Είμαι δημοσιογράφος, αρχισυντάκτης, και για μένα δεν είναι σωστό να κάνω εκκλήσεις για τέτοιες συγκεντρώσεις. Σ’ αυτές συνήθως δεν πηγαίνω, επειδή έχω λιγότερα οφέλη από άλλους δημοσιογράφους», δήλωσε ο Σμιρνόφ.

Την καταγγελία κατά του Σμιρνόφ σύμφωνα με το δίκτυο «Απολογία διαμαρτυρίας» την έκανε ο ίδιος αστυνομικός από τον κέντρο «Ε», που είχε καταγγείλει και την πρώην καθηγήτρια της Ανώτατης Σχολής Οικονομίας Άννα Βελικόκ, η οποία καταδικάστηκε σε 14 μέρες φυλακή για ένα retweet σε ανάρτηση του ερευνητή του «Ταμείου Αγώνα κατά της Διαφθοράς» ( του Α. Ναβάλνι , το οποίο έχει συμπεριληφθεί στο μητρώο 'πρακτόρων ξένης χώρας') Γκεόργκι Αλμπούροφ.

Ο Σμιρνόφ συνελήφθη στις 30 Ιανουαρίου από πάνοπλους αστυνομικούς και έναν αστυνομικό με πολιτικά τη στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του στη Μόσχα για να πάει βόλτα με τον ηλικίας πέντε ετών γιό του. Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν να περιμένουν την σύζυγό του Σμιρνόφ για να πάρει το παιδί, το οποίο παρέδωσαν σ έναν συνάδελφο του.

Στις 27 Ιανουαρίου, αστυνομικοί πραγματοποιήσαν έρευνα στο διαμέρισμα της μητέρας του Σμιρνόφ που βρίσκεται στο Αλτούφιεβο. Ο Σμιρνόφ τότε είχε δηλώσει ότι ο ανακριτής , επί μιάμιση ώρα ανέκρινε την μητέρα του και πήραν από το σπίτι μερικά βιβλία και τον σκληρό δίσκο του υπολογιστή.