Πολιτική

Ο ΑΝΤ1 στην άσκηση “Σκύρος” με γαλλικά Rafale (βίντεο)

Ο Χρήστος Μαζανίτης και το συνεργείο του σταθμού επιβιβάστηκαν σε ιπτάμενο τάνκερ, που ανεφοδίασε εν πτήσει τα μαχητικά αεροσκάφη.