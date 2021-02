Πολιτική

Ο Μητσοτάκης συνάντησε τους “κατακτητές” του Ολύμπου (εικόνες)

Ο Πρωθυπουργός υποδέχτηκε στο Μαξίμου, την Ελευθερία η οποία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα κι ανέβηκε στην ψηλότερη κορφή του Ολύμπου, στην πλάτη του Μάριου!

Μία διαφορετική συνάντηση είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υποδέχτηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τη φοιτήτρια Ελευθερία Τόσιου και τον δρομέα υπεραποστάσεων Μάριο Γιαννάκου.

Πρόκειται για δύο παιδιά που κατάφεραν τον περασμένο Οκτώβριο να ανέβουν στην ψηλότερη βουνοκορφή της Ελλάδας, τον Μύτικα του Ολύμπου. Η Ελευθερία αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα λόγω μιας σπάνιας ασθένειας και με τη βοήθεια του Μάριου κατέκτησαν την κορυφή του Ολύμπου!

Οι δύο φίλοι δώρισαν στον πρωθυπουργό ορειβατικό εξάρτημα, με το οποίο η νεαρή φοιτήτρια είχε προσδεθεί στην πλάτη του Μάριου ώστε να φτάσει στο υψόμετρο των 2.918 μέτρων, και την ελληνική σημαία που συνόδευε τον Μάριο σε όλους τους αγώνες του έως σήμερα.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε επικοινωνήσει με την Ελευθερία και τον Μάριο λίγη ώρα μετά το κατόρθωμά τους, τους ρώτησε πώς αποφάσισαν να επιχειρήσουν την ανάβαση, για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν και ποιος είναι ο επόμενος στόχος τους.

Οι δύο φίλοι είπαν στον πρωθυπουργό ότι έχουν αποφασίσει να κάνουν ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο κι έχουν ήδη αρχίσει να σχεδιάζουν την επόμενη περιπέτειά τους.

«Όταν περνάς δυσκολίες παίρνεις δύναμη από ιστορίες όπως η δική σας και μετά βάζεις τους δικούς σου στόχους», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εκμυστηρεύτηκε στους δύο φίλους ότι θα ήθελε κι ο ίδιος να αναρριχηθεί έως την κορυφή του Ολύμπου κάποια στιγμή.

Ο πρωθυπουργός ρώτησε επίσης την Ελευθερία για τα επόμενα βήματα στις σπουδές της. Η απάντησή της ήταν ότι θα αποφοιτήσει φέτος και στη συνέχεια σκέφτεται να κάνει μεταπτυχιακό.

Οι ίδιες πηγές προσθέτουν πως αποχαιρετώντας την Ελευθερία και τον Μάριο, ο πρωθυπουργός τοποθέτησε στο γραφείο του τα καδραρισμένα δώρα που του έδωσαν, τα οποία συνοδεύονταν από αφιέρωση με τα ονόματα όλων των μελών της αποστολής που τους βοήθησε στην ανάβαση στον Μύτικα.