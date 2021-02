Κοινωνία

Σεξουαλική παρενόχληση: Στα χέρια των εισαγγελέων όλες οι καταγγελίες

Σε εξέλιξη αυτοτελής εισαγγελική έρευνα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η Σοφία Μπεκατώρου "άνοιξε τον δρόμο", δίνοντας την αφορμή σε πολλές γυναίκες να προσχωρήσουν σε ανάλογες κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση – και όχι μόνο.

Το "τσουνάμι" των καταγγελιών που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες, προκάλεσε, ως αναμενόταν, το ενδιαφέρον των δικαστικών Αρχών.

Στο πλαίσιο αυτό, βρίσκεται σε εξέλιξη αυτοτελής εισαγγελική έρευνα από δύο εισαγγελείς στην Αθήνα και δύο στη Θεσσαλονίκη, με τις εισαγγελικές αρχές να συγκεντρώνουν όλες τις καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική (λεκτική ή σωματική) βία και γενικότερα ζητήματα κατάχρησης.

Οι εισαγγελικές ομάδες θα ασχολούνται σχεδόν αποκλειστικά με αυτά τα ζητήματα, ώστε να υπάρξουν άμεσες νομικές απαντήσεις στις σχετικές υποθέσεις.

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με αφορμή τις καταγγελίας της Σοφίας Μπεκατώρου, έχει αποστείλει εγκύκλιο προς όλες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών, καλώντας τις να είναι σε εγρήγορση σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, σε ανάλογες καταγγελίες κατά της γενετήσιας ελευθερίας επιβάλλεται «επιτακτικά να παρεμβαίνετε ταχύτατα για έρευνα όταν αναφαίνονται έστω και ελάχιστα υποστασιακά στοιχεία τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων εγκλημάτων ή εγκλημάτων για τα οποία έχει υποβληθεί η απαιτούμενη από τον νόμο έγκληση».

Ο κ. Πλιώτας υπογράμμισε ότι πρώτο μέλημα του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών ως «εισαγγελέα ακροάσεων» πρέπει να είναι η ενθάρρυνση του παθόντος προσώπου να προβεί στην καταγγελία.