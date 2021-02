Υγεία - Περιβάλλον

Που βγήκαν τα περισσότερα θετικά rapid test την Τετάρτη

Τα αποτελέσματα 41 μαζικών δειγματοληψιών του ΕΟΔΥ, σε διάφορες περιοχές ανά την επικράτεια.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν σήμερα, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 41 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 5.515 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 33 κρούσματα (0,60%).

Παρατίθενται τα στοιχεία από τις σημερινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»: Πραγματοποιήθηκαν 426 rapid test και προέκυψαν 9 θετικά (2,11%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ζωγράφου: Πραγματοποιήθηκαν 674 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (0,59%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 61 έτη.

ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών: Super Market Σκλαβενίτης Αγίας Παρασκευής: Πραγματοποιήθηκαν 174 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Λαγκαδά: Πραγματοποιήθηκαν 117 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,85%). Αφορά σε άνδρα 60 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης: Πραγματοποιήθηκαν 245 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,82%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 59 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νεάπολης Συκεών: Πραγματοποιήθηκαν 535 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά-Πολίχνη: Πραγματοποιήθηκαν 146 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,68%). Αφορά σε κορίτσι 9 ετών.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Μέγαρο Μουσικής: Πραγματοποιήθηκαν 29 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κω: Επαρχείο: Πραγματοποιήθηκαν 41 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Αρχαία Ολυμπία: Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρεθύμνου: Κοινότητα Σπηλίου: Πραγματοποιήθηκαν 279 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καστοριάς: Καστοριά: Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ρόδου: Νέα Αγορά: Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους, Παροικιά: Πραγματοποιήθηκαν 24 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Πεδινό: Πραγματοποιήθηκαν 9 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Βαλτόνερα: Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Φλώρινας: Μανιάκι: Πραγματοποιήθηκαν 50 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χαλκιδικής: Μουδανιά: Πραγματοποιήθηκαν 108 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (5,56%). Αφορούν σε 5 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Ροδόπης: Οικισμός Κοσμίου: Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Τρικάλων: Φαρκαδόνα: Πραγματοποιήθηκαν 78 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πέλλας: Άνυδρο Σκύδρας: Πραγματοποιήθηκαν 8 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Περιφερειακός Καρδιτσομαγούλας: Πραγματοποιήθηκαν 151 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας: Πραγματοποιήθηκαν 223 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,45%). Αφορά σε γυναίκα 49 ετών.

ΠΕ Καρδίτσας: Δημοτική Ενότητα Σελλάνων: Πραγματοποιήθηκαν 183 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (2,19%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 67 έτη

ΠΕ Μαγνησίας: Καλά Νερά: Πραγματοποιήθηκαν 56 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χανίων: Πλατεία Δημοτικής Αγοράς: Πραγματοποιήθηκαν 548 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού: Πραγματοποιήθηκαν 89 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Μεσσηνίας: Κοινοτικό Ιατρείο Θούριων: Πραγματοποιήθηκαν 201 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Πιερίας: Αιγίνιο: Πραγματοποιήθηκαν 87 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,45%). Αφορούν σε 3 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη.

ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη: Πραγματοποιήθηκαν 71 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,82%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Πύρρου: Πραγματοποιήθηκαν 126 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Δολιανών: Πραγματοποιήθηκαν 86 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Αμπελόκηποι: Πραγματοποιήθηκαν 144 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λάρισας: Ελασσόνα: Πραγματοποιήθηκαν 47 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο: Πραγματοποιήθηκαν 21 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Κοινοτικό Ιατρείο Μαΐστρου: Πραγματοποιήθηκαν 25 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Βοιωτίας: Πλατεία Λεονταρίου, Αλίαρτος: Πραγματοποιήθηκαν 57 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Λήμνου: Μύρινα: Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Σύρου: Πλατεία Μιαούλη: Πραγματοποιήθηκαν 120 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Χίου: Πλατεία Βουνακίου: Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ικαρίας: Ξυλοσύρτης: Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.