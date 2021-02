Υγεία - Περιβάλλον

Σχοινάς - κορονοϊός: η ΕΕ θα τηρήσει το πρόγραμμα εμβολιασμών στο ακέραιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που απέδωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν τις αρχικές καθυστερήσεις. Πότε θα έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός όλων των υγειονομικών και των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Μέχρι τέλη Μαρτίου θα είναι διαθέσιμες 100 εκατ. δόσεις εμβολίων κατά του κορονοϊού στην ΕΕ και μέχρι τα τέλη του Ιουνίου ακόμη 300 εκατομμύρια δόσεις τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς μιλώντας στην ΕΡΤ υπογραμμίζοντας ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να τηρήσει το πρόγραμμά της στην ακεραιότητά του.

«Mέσα σε έξι μήνες η ΕΕ ανέπτυξε το πιο φιλόδοξο χαρτοφυλάκιο εμβολίων στην ιστορία των εμβολιασμών. Έχουμε αγοράσει, προπληρώσει από έξι εταιρείες 2,3 δισ. εκατομ. δόσεις. Στην αρχή του προγράμματος ορισμένες από αυτές τις εταιρίες δεν τα κατάφεραν στην παραγωγική τους ικανότητα, μετά όμως τις προειδοποιήσεις μας και τις πολύ αυστηρές μας τοποθετήσεις της τελευταίας εβδομάδας τώρα αρχίζουν να παίζουν το παιχνίδι με τους όρους των συμβολαίων που υπέγραψαν μαζί μας» ανέφερε ο κύριος Σχοινάς προσθέτοντας ότι «μέχρι τέλη Μαρτίου θα έχουμε 100 εκατ. δόσεις στην Ευρώπη και μέχρι τα τέλη του Ιουνίου θα έχουμε άλλα 300 εκατ. δόσεις. Ο ρυθμός λοιπόν αποκαθίσταται , το ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι πολύ φιλόδοξο, πολύ μεγάλο και είμαστε αποφασισμένοι να το τηρήσουμε στην ακεραιότητά του».

Αναφορικά με τη δυσαρέσκεια που υπάρχει απέναντι στην Κομισιόν, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «η όποια γκρίνια προέκυψε, προέκυψε από το γεγονός ότι μια από τις εταιρείες πολύ ξαφνικά ανακοίνωσε ότι δε μπορεί να τα καταφέρει να τηρήσει τους όρους στους οποίους είχε δεσμευτεί στο συμβόλαιο. Μετά τις πολύ επιθετικές μας συνεννοήσεις από την Πρόεδρο μέχρι σε όλους μας στο Κολλέγιο, ανέκρουσαν πρύμναν και πολύ γρήγορα αρχίζουν τώρα να επανακαθιστούν και να επανατοποθετούνται στη γραμμή παραγωγής. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι οι Ευρωπαϊκοί στόχοι θα τηρηθούν».

Σχετικά με τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι «η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εμβολιασμών θα έχουν μέσα στο καλοκαίρι πιάσει αυτόν τον στόχο, τον φιλόδοξο αλλά ρεαλιστικό στόχο να εμβολιάσουν το 70% του γενικού πληθυσμού».

«Λίγο πριν, εκεί γύρω στον Απρίλιο, πιστεύω να έχουμε εμβολιάσει όλο το υγειονομικό προσωπικό και όλους τους ηλικιωμένους Έλληνες» κατέληξε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν.