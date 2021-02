Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου για Λαγό και Παππά

«Καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να σταματήσει επιτέλους να εκθέτει τη χώρα», αναφέρει μεταξύ άλλων η αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του, κάνει λόγο για «την καθυστερημένη συνδρομή της κυβέρνησης στην άρση ασυλίας Λαγού» και επιρρίπτει ευθύνες στην κυβέρνηση, για «τη διαφυγή του Χρήστου Παππά μέσα από τα χέρια του κ. Χρυσοχοίδη.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Σασόλι κατά τη συνάντησή του με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη αποκάλυψε ότι οι ελληνικές αρχές όχι μόνο καθυστέρησαν να αποστείλουν τη δικογραφία για την άρση ασυλίας Λαγού, αλλά και όταν τις έστειλαν ήταν αμετάφραστη!

Τέσσερις μήνες μετά την καταδίκη των νεοναζί από την ελληνική δικαιοσύνη και μετά τη διαφυγή του Χρήστου Παππά μέσα από τα χέρια του κ. Χρυσοχοίδη, σήμερα μαθαίνουμε πως οι αρχές ολιγώρησαν και στο θέμα της άρσης ασυλίας του Γιάννη Λαγού σε σχέση με τη συνδρομή τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Καλούμε την κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να σταματήσει επιτέλους να εκθέτει τη χώρα και να συνδράμει με κάθε τρόπο στο έργο των ευρωπαϊκών αρχών από εδώ και πέρα.

Σε κάθε περίπτωση απέναντι στα θύματα της εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και απέναντι σε κάθε δημοκρατικό πολίτη, η κυβέρνηση είναι ήδη υπόλογη.