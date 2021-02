Τεχνολογία - Επιστήμη

Tριπλή μεταμόσχευση προσώπου και χεριών (βίντεο)

Ο 22χρονος Τζο Ντιμίο έπεσε θύμα τροχαίου, στο οποίο υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στο 80% του σώματός του.

Ένας νέος που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα υποβλήθηκε ταυτόχρονα σε τριπλή μεταμόσχευση προσώπου και άνω άκρων, στα μέσα Αυγούστου και σήμερα όχι μόνο είναι καλά στην υγεία του αλλά έχει επανακτήσει και την κίνηση στα χέρια του, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά, ανακοίνωσε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο NYU της Νέας Υόρκης.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές μεταμοσχεύσεις προσώπου και χεριών, ξεχωριστά. Μόνο δύο φορές έχει γίνει ταυτόχρονη τριπλή μεταμόσχευση, όμως χωρίς επιτυχία. Ο πρώτος ασθενής, ένας άνδρας από το Κρετέιγ στη Γαλλία, υποβλήθηκε σε τριπλή μεταμόσχευση τον Απρίλιο του 2009 αλλά πέθανε δύο μήνες αργότερα από επιπλοκές.

Ο Τζο Ντιμίο, ο 22χρονος από το Νιου Τζέρσι που χειρουργήθηκε στις 12 Αυγούστου, δεν έχει παρουσιάσει επιπλοκές μέχρι σήμερα. Η επέμβαση διήρκησε 23 ώρες. Ο νεαρός είναι καλά στην υγεία του και μάλιστα συμμετείχε σήμερα στη συνέντευξη Τύπου που οργάνωσε το νοσοκομείο.

Ο Ντιμίο τραυματίστηκε πολύ σοβαρά τον Ιούλιο του 2018, όταν αποκοιμήθηκε στο τιμόνι. Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες και εκείνος υπέστη εγκαύματα τρίτου βαθμού στο 80% του σώματός του, χάνοντας μεταξύ άλλων τα χείλη και τα βλέφαρά του. Υποβλήθηκε σε περίπου 20 χειρουργικές επεμβάσεις και οι γιατροί αναγκάστηκαν να του ακρωτηριάσουν πολλά δάχτυλα.

Όμως, ακόμη και μετά από όλα αυτά τα χειρουργεία, η μοναδική ελπίδα που είχε για να ανακτήσει κάποια ποιότητα ζωής ήταν η μεταμόσχευση προσώπου και χεριών, εξήγησε ο Δρ Εντουάρντο Ροντρίγκες, ο επικεφαλής του εγχειρήματος.

Με τη βοήθεια μιας τοπικής οργάνωσης, της Gift of Life, βρέθηκε ένας συμβατός δότης. Για να ολοκληρωθεί η επέμβαση χρειάστηκε να συντονιστούν έξι διαφορετικές ομάδες χειρουργών και συνολικά 100 γιατροί και νοσηλευτές.

Ο 22χρονος νοσηλεύτηκε για πολλούς μήνες αλλά πλέον έχει πάρει εξιτήριο και μπορεί ήδη να κινεί τα χέρια του, κάνοντας απλές καθημερινές πράξεις.

Η επέμβαση «μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή μου», εξήγησε ο νεαρός. «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη δουλειά», πρόσθεσε ο Τζο Ντιμίο.