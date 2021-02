Πολιτική

Lockdown: “Ξαναγράφεται” η λίστα με μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα διλλήματα και τα μέτρα που φαίνεται να προκρίνονται. Η ραγδαία αύξηση, η επίσκεψη Χαρδαλιά – Χρυσοχοΐδη στη Θεσσαλονίκη και η μετάλλαξη.

Καθημερινές είναι οι διεργασίες στα ανοιχτά μέτωπα του κορονοϊού, με την πανδημία να συνεχίζει να εξαπλώνεται στη χώρα μας, με την απλή και τη μεταλλαγμένη μορφή του ιού.

Οι συσκέψεις των επιστημόνων ξεκίνησαν χθες και από Επιτροπή σε Επιτροπή, θα ολοκληρωθούν αύριο, Παρασκευή, οπότε και θα συνεδριάσουν οι λοιμωξιολόγοι που λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, θα προτείνουν και τα νέα μέτρα, ανακοινώσεις των οποίων θα γίνουν το απόγευμα της Παρασκευής. Μιλώντας σχετικά στον ΑΝΤ1, ο Νικόλαος Σύψας, μέλος της Επιτροπής, είπε ότι όλα τα θέματα είναι στο τραπέζι, εξηγώντας πως "δεν υπάρχουν πολλές επιλογές αν θέλουμε να προλάβουμε τα γεγονότα".

Σήμερα οι Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και Νίκος Χαρδαλιάς μεταβαίνουν στη Θεσσαλονίκη, όπου όχι μόνο υπάρχει ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, αλλά εκεί είναι που έχει επιβεβαιωθεί το πρώτο κρούσμα της αφρικανικής μετάλλαξης.

Ο χάρτης επικινδυνότητας «ξαναγράφεται» και η Θεσσαλονίκη μαζί με την Πάτρα βρίσκονται στην κορυφή της λίστας με τις περιοχές που θα πάνε στο «κόκκινο».

«Καμπανάκι Τσιόδρα»

Μιλώντας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο καθηγητής Λοιμωξιολογίας και επικεφαλής της ομάδας ειδικών Σωτήρης Τσιόδρας, προειδοποίησε ότι τα ποσοστά των παραλλαγών του ιού είναι υψηλά και αγγίζουν το 40% και σημείωσε:

«Εάν επικρατήσει στην πατρίδα μας η μετάλλαξη, έχουμε πρόβλημα πιθανόν μέχρι τις αρχές Μαρτίου. Γι’ αυτό θα πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση και να τηρούμε τα μέτρα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας πως η εκτίμησή του είναι ότι τα κρούσματα μπορεί να φτάσουν τις 7.000 έως με 8.000 σε εβδομαδιαία βάση.

Ειδικά για την Αττική, ο κ. Τσιόδρας επεσήμανε ότι αυτή τη στιγμή καταγράφονται περί τα 4.000 ενεργά κρούσματα, σημείωσε ότι «η Αττική χρειάζεται ειδική προσοχή» και έδωσε τα εξής στοιχεία που μαρτυρούν την αύξηση αν τομέα:

Βόρειος Τομέας: αύξηση 81% την τελευταία εβδομάδα.

Κεντρικός Τομέας: παρατηρείται αύξηση 67% με 1040 ενεργά κρούσματα.

Στον Δυτικό Τομέα παρατηρείται αύξηση 123% με 550 ενεργά κρούσματα.

Ανατολική Αττική: Αύξηση 62%

Στον Πειραιά αύξηση 90% με περίπου 500 ενεργά κρούσματα.

Σε όλη την περιφέρεια Αττικής καταγράφεται αύξηση 78% με πάνω από τέσσερις χιλιάδες ενεργά κρούσματα.

«Θέλει προσοχή και επαγρύπνηση. Ο ιός είναι εδώ και θα πιέσει και άλλο. Η Αττική είναι περιοχή που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν έχει αυξηθεί η πίεση στις ΜΕΘ αλλά ξέρουμε αυτό αργεί για λίγες ημέρες. Οι έρευνες στα λύματα δείχνουν ότι υπάρχει τεράστια αύξηση» ανέφερε ο κ. Τσιόδρας.

Με ανησυχητικούς όρους περιέγραψε επίσης την κατάσταση στην Αχαΐα.

«Η Πάτρα θέλει προσοχή, παρουσιάζει αύξηση 94%, με 300 ενεργά κρούσματα και αύξηση νοσηλειών. Δυστυχώς κάποιας περιστατικά θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί. Υπάρχει δυσπιστία που γεννούν ψευδείς ειδήσεις ή η υπερβολική επιστημονική ανησυχία και κάποιοι δεν εμβολιάζονται» .

Για την Θεσσαλονίκη είπε ότι η πανδημία παρουσιάζει σημαντική υποχώρηση αν και εξακολουθούν να υφίστανται εστίες στο κέντρο της πόλης.

Τα επικρατέστερα σενάρια για τα μέτρα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, προς το παρόν δεν υπάρχει πρόταση για καθολικό lockdown, αλλά αυστηροποίηση των υφιστάμενων μέτρων. Το σενάριο που προκρίνεται είναι το να εφαρμοστεί απαγόρευση κυκλοφορίας νωρίτερα από τις 21:00 που είναι τώρα, με το 18:00 να φαίνεται πιθανότερο.

Αυτό πρακτικά σημαίνει προς το παρόν δεν κλείνει το εμπόριο, αλλά αναπροσαρμόζεται το ωράριο λειτουργίας του, καθώς θα πρέπει να κλείνουν στις 17:00 τα καταστήματα, ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν χρόνο να επιστρέψουν.

Τα σχολεία, που φαίνεται πως είναι από τα θέματα που προκαλούν διχογνωμία και στους επιστήμονες, προς το παρόν, δεν υπάρχει σκέψη να κλείσουν.

Αυτό που όμως υπάρχει ακόμα στο «τραπέζι» είναι η λειτουργία των επιχειρήσεων μόνο με click away. Την ίδια ώρα, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα κομμωτήρια δεν αποτελούν εστίες μετάδοσης, μέχρι τώρα.

Το μέτωπο του εμβολιασμού

Κι ενώ οι διαμάχες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις φαρμακευτικές φαίνεται να «ηρεμούν», στο «παιχνίδι» μπαίνει και το ρωσικό εμβόλιο, το οποίο θα περάσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μάλλον θετικά.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού της Ελλάδας εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να ακολουθήσει το δρόμο που «χάραξαν» Γερμανία, Γαλλία, Πολωνία, Σουηδία, Ιταλία και Βέλγιο και να μη χορηγήσει το εμβόλιο της AstraZeneca στους πολίτες άνω των 65 ετών.

Οι δόσεις του εμβολίου αυτού θα χορηγηθούν, σε αυτήν την περίπτωση, σε πολίτες νεότερης ηλικίας.