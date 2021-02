Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Χρυσοχοΐδης – Χαρδαλιάς στην Θεσσαλονίκη

"Καμπανάκι" ξανά στην Θεσσαλονίκη. Σύσκεψη με τους φορείς της πόλης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Στη Θεσσαλονίκη θα βρεθούν σήμερα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, όπου θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη με τους φορείς της πόλης για την αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Σημειώνεται ότι το ιικό φορτίο των λυμάτων της Θεσσαλονίκης παρουσιάζει έντονα αυξητική τάση στις τελευταίες μετρήσεις, στην έρευνα που διεξάγει διεπιστημονική ομάδα του ΑΠΘ σε συνεργασία με την ΕΥΑΘ. Έπειτα από χρονική περίοδο περίπου ενός μήνα, όπου η συγκέντρωση του SARS-CoV-2 στα αστικά υγρά απόβλητα ανιχνευόταν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις μεταξύ των μετρήσεων, οι αναλύσεις μετά τον περιβαλλοντικό εξορθολογισμό των αποτελεσμάτων από τις δύο τελευταίες δειγματοληψίες δείχνουν σημαντική αύξηση.

Όπως είπε ο Πρύτανης του ΑΠΘ, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", συγκρίνοντας τη μέση τιμή, από τις 11 έως τις 27 Ιανουαρίου, με την τιμή από τις δύο τελευταίες μετρήσεις της 29ης Ιανουαρίου και 1ης Φεβρουαρίου, η αύξηση που παρατηρείται στο ιικό φορτίο των λυμάτων είναι της τάξης του 50%.

«Τα κρούσματα αυξάνονται, τα νούμερα στα λύματα αρχίζουν και τσιμπάνε προς τα πάνω, πράγμα που σημαίνει ότι χτυπάει πάλι καμπανάκι για τη λήψη νέων μέτρων», δήλωσε χθες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 FM».

«Σε αυτό το καινούργιο χτύπημα της καμπάνας για την αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου τρίτου κύματος του κορονοϊού, είμαστε σοφότεροι. Πρέπει να αντιδράσουμε ακαριαία και έξυπνα για την ανάσχεση της πανδημίας. Να περιορίσουμε τη μετάδοση αλλά να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ανοιχτές λειτουργίες», είπε ο κ. Ζέρβας. Πρόσθεσε, δε, πως μεταξύ των λύσεων είναι να «κρατήσουμε ανοιχτή μόνο την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η αγορά να λειτουργεί μόνο με click away. Έχουμε γνώση να το κάνουμε στοχευμένα με όσο το δυνατόν λιγότερους ταλαιπωρημένους πολίτες και επιχειρηματίες, διότι έναν χρόνο μετά την εμφάνιση του κορονοϊού υπάρχει μεγάλη κόπωση στον κόσμο».

Ο κ. Ζέρβας πρόσθεσε πως οι αποφάσεις για τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα και να μη χάνετε ούτε λεπτό, ενώ βαθμολόγησε με «πολύ καλά» τους Θεσσαλονικείς όσον αφορά την τήρηση των μέτρων προστασίας, συμπληρώνοντας ωστόσο πως η «μεγάλη κινητικότητα από λίγους μπορεί να κάνει τη ζημιά».