Κορονοϊός: “Μάχη” για να μην διασωληνωθεί ο ανήλικος στην ΜΕΘ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του 9χρονου.

Μάχη να μη διασωληνωθεί ο 9χρονος που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό δίνουν οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών, καθώς χθες βράδυ η υγεία του παιδιού παρουσίασε επιδείνωση.

Ο καθηγητής Ανδρέας Ηλιάδης σε στενή συνεργασία με τον Δημήτρη Γεωργόπουλο, καθηγητή Εντατικολογίας, Υπεύθυνο Εντατικών covid στην Κρήτη, συνεχίζουν την προσπάθεια ώστε να μην χρειαστεί το παιδί να υποστηριχθεί μηχανικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εκ νέου σύσκεψη προκειμένου να αποφασιστεί το πώς θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση αν ο μικρός δεν παρουσιάσει σημάδια βελτίωσης.

Η μητέρα του παιδιού, νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο του «Αγίου Ανδρέα», είχε βρεθεί θετική στον κορονοϊό και στη βρετανική μετάλλαξη.