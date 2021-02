Life

Η Λυδία Σέρβου καταγγέλλει γνωστό συνθέτη για σεξουαλική παρενόχληση (βίντεο)

Η Λυδία Σέρβου κατονόμασε τον άνθρωπο που της επιτέθηκε σεξουαλικά στα 15 της. Η απάντηση του γνωστού μουσικονθέτη στις καταγγελίες της,

Στην αποκάλυψη του ονόματος του μουσικοσυνθέτη που της επιτέθηκε σεξουαλικά, σε ηλικία 15 ετών, προχώρησε η τραγουδίστρια, Λυδία Σέρβου.

Είχε προηγηθεί ανάρτησή της στο Facebook όπου περιέγραφε την τραυματική της εμπειρία.

Με συνέντευξή της στην εφημερίδα Τα Νέα, αποκαλύπτει πως ο άνθρωπος που σακάτεψε την ψυχή της όπως χαρακτηριστικά λέει, ήταν ο Δήμος Μούτσης.

Όπως είπε, είχε αποφασίσει να μην αποκαλύψει το όνομά του, κυρίως λόγω της ηλικίας του. «Εξάλλου, ο άνθρωπος αυτός είναι πλέον 82 χρονών» αναφέρει και συνεχίζει λέγοντας πως «λόγω όμως της μεγάλης έκτασης που πήρε το θέμα και επειδή δεν μου αρέσει να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, θα το πω».

Όπως εξήγησε η τραγουδίστρια, προχώρησε σε αυτή την κίνηση, ώστε να σταματήσουν οι φήμες για άλλα ονόματα. «Ο άνθρωπος που σακάτεψε την ψυχή μου πριν καν συμπληρώσω τα 15 χρόνια είναι ο μουσικοσυνθέτης Δήμος Μούτσης. Και το λέω γιατί πρέπει να διευκρινίσω ρητά ότι δεν είναι άλλοι εμπνευσμένοι και καταξιωμένοι συνθέτες, όπως ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος, τα ονόματα των οποίων κακώς αναμείχθηκαν από κάποιους. Δεν είχα βεβαίως ποτέ ούτε την πρόθεση ούτε τη δυνατότητα να προβλέψω ότι θα υπήρχαν τέτοια σχόλια για τους δύο αυτούς λαμπρούς δημιουργούς μας. Είναι σπουδαίοι συνθέτες αλλά και άνθρωποι, τους εκτιμώ και η ίδια απεριόριστα, αλλά και η Ελλάδα ολόκληρη και ο κόσμος, και πάντα στις μουσικές μου παραστάσεις ερμηνεύω τραγούδια τους» λέει στα Νέα η Λυδία Σέρβου.

Μούτσιος: Η απάντησή του για τις καταγγελίες της Λυδίας Σέρβου

Απάντηση στην καταγγελία της τραγουδίστριας Λυδίας Σέρβου δίνει διά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Γιάννη Φώσκολου ο συνθέτης Δήμος Μούτσης.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε γραπτή δήλωση, «αναφορικά με τα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών που αφορούν στο πρόσωπό του, ο Δήμος Μούτσης δηλώνει ότι οι απαντήσεις του θα δοθούν όπου και όπως νομικά προβλέπεται».