Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης: Ο κορονοϊός δεν κάνει διακρίσεις, χτυπάει όλους ανεξαιρέτως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρωθυπουργός εγκαινίασε 30 νέες κλίνες ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

«Η πανδημία αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία να κάνουμε όσα δεν είχαμε κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Δεν εξαιρώ κανέναν από αυτή την αυτοκριτική. Να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το μετατρέψουμε σε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, να το ενισχύσουμε σε υποδομές, να το ενισχύσουμε σε ανθρώπους. Να προσλάβουμε παραπάνω προσωπικό, να ανταμείψουμε καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό, να εκπαιδεύσουμε καλύτερα το υφιστάμενο προσωπικό, έτσι ώστε η κάθε Ελληνίδα και ο κάθε Έλληνας να αισθάνονται ασφαλείς όταν πρόκειται για την υγεία τους», ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ξενάγησή του στις νέες κλίνες ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, που αναπτύχθηκαν έπειτα από δωρεά - μέρους της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Πρόσθεσε δε πως η πολιτεία με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα θα αξιοποιεί όλες τις ιδιωτικές χορηγίες με ορθό τρόπο και σωστό σχεδιασμό.





«Εσείς να δίνετε το παράδειγμα του εμβολιασμού»



Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι: «θέλω, να επαναλάβω πόσο σημαντικό είναι εσείς οι υγειονομικοί, οι γιατροί, οι νοσηλευτές, υποστηρικτικό προσωπικό να δίνετε πρώτοι το παράδειγμα του εμβολιασμού. Γνωρίζουμε πια, υπεράνω οποιασδήποτε αμφιβολίας, ότι τα εμβόλια τα οποία εγκρίνονται είναι ασφαλή πάνω απ’ όλα αλλά είναι και αποτελεσματικά. Αποτελεσματικά ως προς τη δραστική μείωση της πιθανότητας να ασθενήσει κανείς, αλλά και αποτελεσματικά ως προς τη βαρύτητα ή μάλλον την ηπιότητα της νόσου στην απευκταία περίπτωση που κάποιος ο οποίος έχει εμβολιαστεί τελικά αρρωστήσει. Και είναι πολύ σημαντικό εσείς πάνω απ’ όλα να δίνετε το σωστό παράδειγμα. Η Πολιτεία δεν μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να δράσει κατασταλτικά ούτε και θα ήταν σωστό, αλλά θέλω να επικαλεστώ την κοινή λογική ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ταγμένοι στην υπηρεσία, να προστατεύουν το πιο πολύτιμο αγαθό το οποίο διαθέτουμε και είναι η ανθρώπινη υγεία. Τώρα που έχουμε περισσότερα δεδομένα παρακαλώ αυτούς οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν, να το ξανασκεφτούν πολύ σοβαρά. Και ζητώ και από εσάς -που στην πλειοψηφία σας έχετε εμβολιαστεί- να μιλήσετε στους συναδέλφους σας και να εξηγήσετε γιατί αυτή είναι η σωστή επιλογή για να προστατεύσουν τους εαυτούς σας αλλά και τους ανθρώπους που περιθάλπουν σε καθημερινή βάση».

«Εντός του 2021 επιτυγχάνουμε το στόχο που θέσαμε»



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε πως «αυτό που βλέπετε σήμερα εδώ στο ΚΑΤ, μια υποδειγματική, υπερσύγχρονη μονάδα με 30 κρεβάτια, είναι ένα μικρό μέρος μόνο της συνολικής δωρεάς που κάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έτσι ώστε να επιτευχθεί ο στόχος τον οποίον είχαμε εξαρχής θέσει και ο οποίος αποτελούσε προσωπική μου δέσμευση. Εντός ενός έτους η χώρα να βρεθεί στο μέσο ευρωπαϊκό όρο σε σχέση με τα κρεβάτια Εντατικής Θεραπείας ως ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού. Αυτόν τον στόχο θα τον πετύχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να τον πετύχουμε, όχι μόνο για να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτήν την πανδημία, που όπως σωστά είπε ο Ανδρέας (Δρακόπουλος) είναι ένας πόλεμος αυτός στον οποίο βρισκόμαστε, είναι πολύ σημαντικό και για την επόμενη μέρα».



O πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Ανδρέας Δρακόπουλος, στη δήλωσή του μεταξύ άλλων σημείωσε: «Η υγεία είναι ένα αναγκαίο αγαθό για όλους τους ανθρώπους. Αυτό μας υπενθύμισε με τον πιο σκληρό τρόπο η πανδημία που όλος ο πλανήτης βίωσε τον προηγούμενο χρόνο και συνεχίζει, δυστυχώς, να βιώνει και σήμερα. Χτίζοντας πάνω στις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, είμαστε παρόντες και προσπαθούμε, στο μέτρο του δυνατού, να υποστηρίζουμε την ετοιμότητα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είτε πρόκειται για τη δωρεά μας για τη δημιουργία χώρων για την προσθήκη 175 κλινών ΜΕΘ και ΜΑΦ σε 15 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα είτε για την Πρωτοβουλία του ΙΣΝ για την Υγεία, ύψους άνω των €400 εκατομμυρίων, για τη χρηματοδότηση σειράς έργων υποδομών και εκπαίδευσης. Γιατί ακόμη και αν η υγεία δεν είναι δεδομένη για κανέναν, η πρόσβαση στην υγεία πρέπει να είναι δεδομένη για όλους».



Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν και συνόδευσαν κατά την επίσκεψή του ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας, αρμόδιος για τις υπηρεσίες Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η Υφυπουργός Υγείας, αρμόδια για θέματα Ψυχικής Υγείας, Ζωή Ράπτη, ο Γενικός Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Ιωάννης Κωτσιόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Βουλευτής της ΝΔ και Διευθυντής της Γ’ Πανεπιστημιακής Oρθοπαιδικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, Σπύρος Πνευματικός, ο Διοικητής του νοσοκομείου, Ιωάννης Ηλιόπουλος και ο Διευθυντής της ΜΕΘ, Ιωάννης Αλαμάνος.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό ευχαριστώντας τους για τις καλές υπηρεσίες που προσφέρουν.





Το αποτύπωμα της δωρεάς



Η συγκεκριμένη δωρεά ύψους €16,5 εκατομμυρίων, η οποία περιλαμβάνει και ένα πενταετές πρόγραμμα εκπαίδευσης γιατρών και νοσηλευτών στις ΜΕΘ, είναι μέρος της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης, ύψους $100 εκατομμυρίων, που ανακοίνωσε το ΙΣΝ τον Απρίλιο του 2020, ανταποκρινόμενο στις σοβαρές προκλήσεις που έθεσε σε ολόκληρο τον πλανήτη η πανδημία. Μέχρι στιγμής, το ΙΣΝ έχει διαθέσει 176 δωρεές συνολικού ύψους €79,9 εκατομμυρίων σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των συνεπειών. Στην Ελλάδα, έχουν διατεθεί παραπάνω από €32,2 εκατομμύρια που στοχεύουν στην ενίσχυση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης της χώρας, και στην καταπολέμηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.



30 νέες κλίνες σε πλήρη ανάπτυξη



Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την παρούσα δωρεά, το νοσοκομείο ΚΑΤ διέθεσε περίπου 1.700 τ.μ σε ένα χώρο που μέχρι πρότινος παρέμενε αναξιοποίητος λόγω σύνθετων τεχνικών προβλημάτων τα οποία και αντιμετωπίστηκαν στα πλαίσια του έργου. Έτσι, στον συγκεκριμένο χώρο θα λειτουργήσουν σταδιακά 30 νέες κλίνες ΜΕΘ οι οποίες θα προστεθούν στις ηδη υπάρχουσες -28- κλίνες ΜΕΘ του νοσοκομείου. Αναλυτικότερα, η νέα μονάδα περιλαμβάνει 22 κλίνες ΜΕΘ, 8 κλίνες μόνωσης ΜΕΘ, γραφεία ιατρών, αίθουσα σεμιναρίων, χώρο ανάπαυσης προσωπικού καθώς και χώρο ενημέρωσης συγγενών.



Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός που εξοπλίζει τη μονάδα προέρχεται κυρίως από δωρεές κατά τη διάρκεια της πανδημίας αλλά και προμήθειας του ελληνικού δημοσίου. Είναι τελευταίας τεχνολογίας παρέχοντας στους ασθενείς την καλύτερη δυνατή περίθαλψη. Ακόμη, εκτός από την ανακαίνιση του χώρου που θα λειτουργήσουν οι νέες ΜΕΘ, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον εργασίες όπως αντιπλημμυρικά έργα και έργα βελτίωσης των υποδομών του νοσοκομείου. Η εκτέλεση των εργασιών πραγματοποιήθηκε σε πλήρη λειτουργία του νοσοκομείου χωρίς να δημιουργούνται προβλήματα.



Το προσωπικό που θα εξοπλίσει τη συγκεκριμένη μονάδα προέρχεται από την ενίσχυση που έχει πραγματοποιηθεί στο ΕΣΥ, το προσωπικό του οποίου πριν την πανδημία ήταν περίπου 88.500 άτομα και σήμερα έχει ξεπεράσει τις 100.000 άτομα. Προσωπικό το οποίο εκπαιδεύεται και καταρτίζεται συνεχώς. Η αύξηση των κλινών ΜΕΘ θωρακίζει περαιτέρω το ΕΣΥ και ταυτόχρονα αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Gallery