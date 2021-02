Life

“Το Πρωινό”: Ο Κώστας Αρζόγλου για την δύσκολη συνεργασία του με τον Γιώργο Κιμούλη (βίντεο)

“Όταν βγήκα μπροστά στη σκηνή και υποκλίθηκα μόνος μου, έφαγα μια αγκωνιά από τον Γιώργο Κιμούλη στο στήθος”...