Εκπαιδευτικό αεροσκάφος: Εντοπίστηκε η σορός του πιλότου

Βρέθηκε η σορός του άτυχου πιλότου του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Επιχείρηση για την ανάσυρση.

Δίπλα στα συντρίμμια του εκπαιδευτικού αεροπλάνου εντοπίστηκε το πρωί της Πέμπτης η σορός του άτυχου χειριστή από πεζοπόρο τμήμα της ΕΜΑΚ που έφτασε στο σημείο.

Ο 32χρονος πιλότος με καταγωγή από το Ιράκ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φέρει σοβαρά τραύματα, ενώ λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στη δύσβατη περιοχή την επιχείρηση ανάσυρσης της σορού πραγματοποίησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής σε συνεργασία με τη Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.

Τα συντρίμμια του αεροπλάνου εντοπίστηκαν, χθες το απόγευμα, από ένα canadair και ένα super puma που συμμετείχαν στις έρευνες.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Ολοκληρώθηκε σήμερα Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021, η επιχείρηση Έρευνας - Διάσωσης στο όρος Μιτσικέλι Ιωαννίνων μετά την πτώση μικρού αεροσκάφους, ως συνέχεια της αρχικής κινητοποίησης, την Κυριακή 31 Ιανουαρίου 2021.

Οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και τους άλλους φορείς, εντόπισαν και μετέφεραν τη σορό του χειριστή, την οποία και παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Φωτογραφίες: epiruspost.gr