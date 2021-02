Κοινωνία

Επεισόδιο με αρνητές του κορονοϊού

Ύβρεις και απειλές εξαπέλυσαν αρνητές της πανδημίας του την ώρα που γινόταν rapid tests

Φραστικό επεισόδιο σημειώθηκε με αρνητές της πανδημίας στη 2η Επαγγελματική Σχολή του ΟΑΕΔ επί της οδού Λαγκαδά στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης, όπου κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ διενεργούσε rapid-test.

Όλα ξεκίνησαν, όταν στο σημείο εμφανίστηκαν άτομα και επιτέθηκαν φραστικά σε δύο εκπαιδευτικούς της Σχολής, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία τους για την ακολουθούμενη διαδικασία. Επικράτησε ένταση, που εκτονώθηκε όμως λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ το απόγευμα της ίδιας μέρας ένας 47χρονος κατέθεσε μήνυση εναντίον των δύο εκπαιδευτικών για εξύβριση και απειλή.