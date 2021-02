Κοινωνία

Νέος ΚΟΚ: Αυστηρές ποινές και αξιόπιστο σύστημα εξετάσεων οδήγησης

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της κυβέρνησης για την οδική ασφάλεια.

«Ασφαλείς δρόμοι, κυκλοφοριακή παιδεία, υπεύθυνοι οδηγοί και δίκαιοι, αλλά αυστηροί, κανόνες για όλους». Aυτό είναι το τετράπτυχο στο οποίο εδράζεται το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής σε συνέντευξη του, σήμερα, στο Mega.

Ο υπουργός επισήμανε πως έγινε εντατική δουλειά, προκειμένου να εντοπιστούν 7.000 επικίνδυνα σημεία, σε συνολικό μήκος 200 χιλιομέτρων, σε όλο το επαρχιακό και δευτερογενές δίκτυο της χώρας, όπου γίνονται θανατηφόρα ατυχήματα, ώστε να γίνουν σε αυτά οι αναγκαίες παρεμβάσεις, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναφέρθηκε επίσης στο έργο Πάτρα - Πύργος, ένα «σύγχρονο γεφύρι της 'Αρτας», όπως το χαρακτήρισε, για να τονίσει ότι αυτή η κυβέρνηση «ξεμπλόκαρε» το έργο, δεν κάθεται όμως «με σταυρωμένα χέρια» μέχρι να ολοκληρωθεί, αλλά κάνει κάτι πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα: επενδύει 30 εκατομμύρια ευρώ για διορθώσεις στα επικίνδυνα σημεία του υφιστάμενου δρόμου.

Ο κ. Καραμανλής επανέλαβε, επίσης, ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε αυστηροποίηση του ΚΟΚ, όχι όμως βάζοντας υψηλά χρηματικά πρόστιμα, αλλά βάζοντας αυστηρές ποινές, ενώ αλλάζει και το σύστημα εξετάσεων οδήγησης, για να αντιμετωπιστούν προβλήματα διαφθοράς με τη βοήθεια και της τεχνολογίας, όπως πχ με τη χρήση καμερών. Στόχος είναι, πρόσθεσε, να υπάρχει ένα αξιόπιστο σύστημα εξετάσεων και όσοι παίρνουν το δίπλωμα οδήγησης να ξέρουν όντως να οδηγούν, καθώς όπως σχολίασε «έχουμε ένα ελληνικό φαινόμενο: στην Ελλάδα, πολλοί πρώτα παίρνουν το δίπλωμα και μετά μαθαίνουν να οδηγούν. Πρέπει να γίνεται το αντίθετο». Όσον αφορά στο θέμα των προστίμων και των ποινών στο νέο ΚΟΚ, εξήγησε αναλυτικά ότι συνήθως στην Ελλάδα η λογική ήταν εξοντωτικά χρηματικά πρόστιμα για παραβάσεις του ΚΟΚ, μία πολιτική κοινωνικά άδικη, διότι ήταν σαν η Πολιτεία να έλεγε πως όποιος έχει λεφτά κάνει ό,τι θέλει, αλλά και αναποτελεσματική, καθώς τα υψηλά χρηματικά πρόστιμα καταλήγουν να μην επιβάλλονται. Αντίθετα, με τον νέο ΚΟΚ θα υπάρχουν αυστηρές διοικητικές ποινές, όπως αφαίρεση άδειας οδήγησης για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν η παράβαση αφορά τη συμπεριφορά του οδηγού, ενώ εάν η παράβαση αφορά το όχημα (πχ να μην έχει περάσει ΚΤΕΟ) θα αφαιρούνται οι πινακίδες. Έμφαση έδωσε ο κ. Καραμανλής και στην οδηγική παιδεία, τονίζοντας ότι για πρώτη φορά θα γίνονται μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία, κάτι που έπρεπε να γίνει εδώ και πολλά χρόνια.

«Πλέον κυκλοφορούν 1.225 λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας»

Για την κατάσταση στα ΜΜΜ, ο κ. Καραμανλής παρέπεμψε στα στοιχεία του ΟΑΣΑ, αναφέροντας ενδεικτικά ότι την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου καταγράφηκε πληρότητα άνω του 65% μόνο σε 20 δρομολόγια. Επισήμανε ότι πλέον κυκλοφορούν 1.225 λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας, από 850 που είχε παραλάβει η κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2019. Σημείωσε επίσης ότι πραγματοποιούνται 3.000 περισσότερα δρομολόγια την ημέρα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. «Συνεχίζουμε να αυξάνουμε τα δρομολόγια. Καταφέραμε να ανατάξουμε σε πολύ μεγάλο ποσοστό έναν πολύ γερασμένο στόλο. Φέραμε τα ΚΤΕΛ στα περιφερειακά δρομολόγια και προσθέσαμε 200 λεωφορεία και σε λίγο θα δείτε να βγαίνουν και άλλα 300 λεωφορεία με leasing στου δρόμους της Αθήνας», πρόσθεσε. Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρεμβαίνει άμεσα, όπου εντοπίζονται προβλήματα. «Αμέσως σκύβουμε πάνω στο πρόβλημα, κάνουμε αναδιάταξη των δρομολογίων και βάζουμε και άλλα λεωφορεία στις διαδρομές αυτές», σημείωσε.

Όσον αφορά στο Μετρό, ανέφερε ότι η αναμονή στις Γραμμές 2 και 3, κατά μέσο όρο, είναι μεταξύ τεσσεράμισι και πεντέμισι λεπτά και στη Γραμμή 1 γύρω στα οκτώ λεπτά. «Οι χρονοαποστάσεις έχουν μειωθεί. Έχουμε ανατάξει το τελευταίο οκτάμηνο έξι επιπλέον συρμούς και κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν. Προβλήματα υπάρχουν. Αλλάζουν τα δεδομένα. Καθημερινά κάνουμε μία διαχείριση κρίσης» είπε.

Ερωτηθείς εάν εξετάζει την προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού αέρα για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, εξήγησε ότι πρόκειται για διαφορετικά μηχανήματα από αυτά που τοποθετούνται σε σπίτια ή γραφεία και πρέπει να είναι πιστοποιημένα. Ανέφερε, μάλιστα, ότι οι αστικές συγκοινωνίες έχουν έρθει σε επαφή με εταιρείες κατασκευής τέτοιων μηχανημάτων, και εφόσον είναι πιστοποιημένα, επιβεβαιωμένα αποτελεσματικά και ασφαλή για το επιβατικό κοινό, θα τοποθετηθούν σε λεωφορεία και συρμούς, εκτιμώντας ότι θα υπάρχει εικόνα για το θέμα αυτό μέσα σε ενάμιση μήνα.