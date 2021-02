Πολιτική

Μητσοτάκης στο Reuters: Σωστή η απόφαση της ΕΕ για τα εμβόλια

Τι είπε για την ανάκαμψη του τουρισμού το φετινό καλοκαίρι, τους εμβολιασμούς αλλά και για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας.

Αισιοδοξία για ισχυρή ανάκαμψη του τουρισμού το φετινό καλοκαίρι, καθώς μεταξύ άλλων οι ταχείς εμβολιασμοί σε βασικές αγορές, όπως η Βρετανία και το Ισραήλ, θα ανοίξουν το δρόμο για επιστροφή των τουριστών (παρά τις σημερινές δυσκολίες του κλάδου), εκφράζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του στο πρακτορείο Reuters.



Στο πλαίσιο της διαπίστωσης ότι Βρετανία και Ισραήλ προηγούνται στους εμβολιασμούς ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει: «Για παράδειγμα, το Ισραήλ είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την Ελλάδα και αν το 70% του πληθυσμού της χώρας έχει εμβολιαστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου, θα είναι ευκολότερο να ξεκινήσουμε σταδιακά να ανοίγουμε στους Ισραηλινούς που ενδιαφέρονται πραγματικά να ταξιδέψουν».



«Ουσιαστικά, το ζήτημα εξαρτάται από το ρυθμό των εμβολιασμών στις βασικές μας αγορές», εξηγεί. «Είμαι ρεαλιστής, αλλά είμαι και συγκρατημένα αισιόδοξος ότι θα τα πάμε πολύ καλύτερα σε σχέση με πέρυσι» δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και προσθέτει: «Πέρυσι, ήμασταν στο 20-25% από ό,τι θα είχαμε σε μια κανονική χρονιά. Αν πετύχουμε το 50% από αυτό που θα είχαμε σε μια κανονική χρονιά, θα είναι και πάλι 100% καλύτερα σε σχέση με πέρυσι».



Το διεθνές πρακτορείο σημειώνει την πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης για ένα ηλεκτρονικό πανευρωπαϊκό πιστοποιητικό εμβολιασμού τονίζοντας την διευκρίνιση του Πρωθυπουργού ότι τα πιστοποιητικά δεν θα είναι υποχρεωτικά για τους τουρίστες το φετινό καλοκαίρι.





Υπέρ της συλλογικής αγοράς των εμβολίων μέσω ΕΕ



Ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει πολύ θετική την απόφαση των κρατών - μελών της ΕΕ να προχωρήσουν σε συλλογική αγορά των εμβολίων μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας πως εάν δεν είχε συμβεί κάτι τέτοιο οι μικρότερες χώρες θα είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα στις διαπραγματεύσεις (με τις φαρμακευτικές εταιρείες).



Σε διαφορετική περίπτωση, εξηγεί, ότι θα ήταν πιο δύσκολο για τις μικρότερες συγκριτικά χώρες της ΕΕ να διαπραγματευτούν απευθείας με μια μεγάλη φαρμακευτική εταιρεία. «Είμαι λοιπόν χαρούμενος που το έκανε η Ευρώπη εκ μέρους μας συλλογικά. Ναι, υπήρξαν επιπλοκές, υπήρξαν ζητήματα, αλλά ας μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα» σημειώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.



Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι δεν θα ήταν βέβαιο ότι η Ελλάδα θα ήταν σε θέση να λάβει τον αριθμό των δόσεων που έλαβε, χωρίς τον κεντρικό συντονισμό για την αγορά και διανομή σύμφωνα με το μέγεθος του πληθυσμού. Το ίδιο θέμα θα αντιμετώπιζαν πιθανότατα και μικρότερες χώρες της ΕΕ από την Πορτογαλία ως την Εσθονία, ή και μεγαλύτερα κράτη όπως η Ιταλία.



Μιλώντας για τις σχέσεις Ελλάδας - Τουρκίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι ο επόμενος γύρος διερευνητικών επαφών αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα τέλη Φεβρουαρίου - αρχές Μαρτίου, δηλαδή πριν την προγραμματισμένη σύνοδο των ηγετών της ΕΕ στις 25 Μαρτίου. «Τις αναμένω εντός του επόμενου μήνα, κάποια στιγμή προς τα τέλη Φεβρουαρίου, αρχές Μαρτίου. Είναι ένα καλό βήμα, προς τη σωστή κατεύθυνση» δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Reuters.



«Η Τουρκία θα πρέπει να επιδείξει συνέπεια στην συμπεριφορά της. Αυτό δεν μπορεί να είναι ένας περισπασμός για να αποφύγει την συζήτηση στη Σύνοδο του Μαρτίου» τονίζει ο Πρωθυπουργός.