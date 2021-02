Κοινωνία

Ταξιτζής θετικός στον κορονοϊό έπαιρνε κούρσες σε “κόκκινη” περιοχή

Ρεσιτάλ ανευθυνότητας από οδηγό ταξί. "Έσπασε" την καραντίνα και πήγε για δουλειά.

Απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 3 Φεβρουαρίου στη Χαλκίδα, από αστυνομικούς του οικείου ΑΤ.

Συγκεκριμένα μετά από καταγγελία, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι 48χρονος οδηγός ταξί ο οποίος ήταν επιβεβαιωμένο κρούσμα, όχι απλά είχε βγει από το σπίτι του, αλλά έπαιρνε και κανονικά κούρσες σαν να μη συμβαίνει τίποτα!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αυτοκινητιστής ήταν υποχρεωμένος να παραμείνει σπίτι του μέχρι και την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, ωστόσο «έσπασε» την καραντίνα και πήγε για δουλειά.

Σε βάρος του 48χρονου κινήθηκε η διαδικασία αυτοφώρου με την υποχρέωση επιστροφής στο σπίτι του, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Πηγή: lamiareport.gr