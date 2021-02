Κόσμος

Ξύπνησε από κώμα και γνώρισε το νεογέννητο μωρό της (βίντεο)

Τρεις μήνες μετά τη γέννηση της μικρής της κόρης, κατάφερε να την κρατήσει στην αγκαλιά της.

Στις 27 Ιανουαρίου γνώρισε το μωρό που γέννησε στις 4 Νοεμβρίου μία γυναίκα από το Ουισκόνσιν. Η γυναίκα γέννησε, το τέταρτο παιδί της, ενώ ήταν σε κώμα, νοσηλευόμενη με κορονοϊό. Πέρασε σχεδόν τρεις μήνες στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο στις 27 Ιανουαρίου.

Η κατάσταση της υγείας της είχε επιδεινωθεί τόσο που στα τέλη Οκτωβρίου κρίθηκε ότι θα χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα. Σταδιακά όμως, η κατάστασή της βελτιώθηκε τόσο που βγήκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και από τη λίστα αναμονής για μόσχευμα.

Ο σύζυγός της περνούσε την ίδια ώρα την αγωνία για εκείνη, αφού οι γιατροί μία τον έπαιρναν για να του πουν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι για εκείνη, ενώ άλλες ότι είναι καλύτερα. «Ήταν πολλές φορές που σκέφτηκα ότι θα τη χάσουμε», λέει τώρα.

Το ζευγάρι κόλλησε κορονοϊό, παρά το ότι τηρούσε όλα τα μέτρα. Όσο όμως εκείνος βελτιωνόταν, εκείνη χειροτέρευε κι έτσι μπήκε στο νοσοκομείο. Η επανένωσή τους έγινε τρεις μήνες μετά, έξω από το νοσοκομείο κι η συγκίνηση ήταν μεγάλη.

Εκείνος, πάντως, παραδέχεται ότι όλο αυτό το διάστημα κάτι έλειπε. Μέχρι και η νεογέννητη Λούσι το ένιωθε. «Κουνούσε συνέχεια το κεφάλι της και κοίταζε και της το είπα ‘πιστεύω ότι σε ψάχνει συνέχεια’», είπε ο ίδιος.