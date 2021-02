Κοινωνία

Lockdown: Έπαιζαν πόκα σε διαμέρισμα εν μέσω πανδημίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικοί, ενώ επιβλήθηκαν και πρόστιμα.

Σε παράνομη χαρτοπαικτική λέσχη είχε μετατρέψει 32χρονος διαμέρισμα στα Γιαννιτσά, εν μέσω πανδημίας. Αστυνομικοί της Ασφάλειας Πέλλας και της ΟΠΚΕ πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης έφοδο στο διαμέρισμα, όπου συνέλαβαν τον ιδιοκτήτη του και δέκα ακόμη άτομα που βρίσκονταν στον χώρο κι έπαιζαν πόκα.

Εκτός από τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους για παράβαση της νομοθεσίας περί παιγνίων και των μέτρων για την πρόληψη ασθενειών, η ΕΛ.ΑΣ. βεβαίωσε πρόστιμα 300 και 3000 ευρώ (το δεύτερο στην περίπτωση του 32χρονου ιδιοκτήτη).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την επιτόπια έρευνα κατασχέθηκαν μία μεταλλική βαλίτσα με 500 μάρκες πονταρίσματος, 17 τράπουλες, τέσσερα ζάρια και το χρηματικό ποσό των 408 ευρώ.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν με την αυτόφωρη διαδικασία στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Γιαννιτσών.