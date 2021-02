Υγεία - Περιβάλλον

Υπουργείο Υγείας: Στη διάθεση των υγειονομικών τα αδιάθετα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το υπουργείο Υγείας για τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί και θέλουν.

«Ο εμβολιασμός του προσωπικού των Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας του Ε.Σ.Υ., παραμένει πρώτη προτεραιότητα», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Υγείας.

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται γνωστό ότι, οι υγειονομικοί μπορούν να χρησιμοποιούν τις αδιάθετες δόσεις των εμβολίων κατά προτεραιότητα.

«Όλοι οι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μπορούν καθημερινά να χρησιμοποιήσουν τις αδιάθετες δόσεις όλων των εμβολιαστικών κέντρων της χώρας και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχουν υγειονομικοί που θέλουν να εμβολιαστούν, ενεργοποιείται ο μηχανισμός αναπλήρωσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, παραμένουν στις ομάδες προτεραιοποίησης και μπορούν να κλείσουν ραντεβού στην πλατφόρμα emvolio.gov.gr», καταλήγει η ανακοίνωση.

Παγώνη: Διαψεύδει ότι δεν εμβολιάζονται οι υγειονομικοί στα δημόσια νοσοκομεία

Οργισμένη εμφανίστηκε η πρόεδρος των Νοσοκομειακών Γιατρών, Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στον ΘΕΜΑ 104,6 για τις πληροφορίες που θέλουν τους υγειονομικούς να αποφεύγουν τον εμβολιασμό. Καταγγέλλοντας όσα ακούγονται και προειδοποιώντας για «πόλεμο», η κ. Παγώνη τόνισε ότι από το σύνολο των περισσότερων από 97.000 υγειονομικών στα δημόσια νοσοκομεία, έχουν εμβολιαστεί έως τις 15 Ιανουαρίου 75.000. «Από που προκύπτει ότι εμβολιάστηκε μόνο το 50% του προσωπικού», διερωτήθηκε σε έντονο ύφος η κ. Παγώνη. Ενώ όπως είπε στα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής τα ποσοστά εμβολιασμού είναι υψηλά όπως στον Ευαγγελισμό που φτάνει το 92% και το Σωτηρία 94%.

Μιλώντας για την αύξηση των κρουσμάτων, επιβεβαίωσε ότι είναι δύσκολη η κατάσταση. Επισήμανε ότι χρειάζεται ψυχραιμία αλλά και προσοχή. Όπως είπε, υπάρχει μια σταδιακή αύξηση στα κρούσματα αλλά και στις νοσηλείες. Εξήγησε παράλληλα, ότι στα νοσοκομεία της Αττικής οι ΜΕΘ είναι κατειλημμένες σε ποσοστό 67%, ενώ στο 56% είναι στην υπόλοιπη χώρα. «Προς το παρόν είναι διαχειρίσιμη η κατάσταση», υπογράμμισε.

«Όχι σε αυστηρότερο lockdown ο κόσμος δεν μπορεί», απάντησε η κ. Παγώνη λέγοντας ότι υπάρχει κόπωση ύστερα από έναν χρόνο. Κατά τη γνώμη της πρέπει να υπάρχει αυστηρότερος έλεγχος των μετακινήσεων, αποσυμφόρηση των ΜΜΜ και περισσότερα τεστ για τον έλεγχο της διασποράς και των ασυμπτωματικών. Παράλληλα, πρέπει αν γίνεται καλύτερη ιχνηλάτηση των επαφών.

«Ο εκτροχιασμός του εμβολιαστικού προγράμματος, ως αποτέλεσμα της πολιτικής της ΕΕ και των ανταγωνισμών των εταιρειών, επιβάλλει την υλοποίηση απ’ την κυβέρνηση της πρότασης, που -απ’ την πρώτη στιγμή- κατέθεσε το ΚΚΕ: Άμεση πρόσβαση σε όλα τα διαθέσιμα εμβόλια διεθνώς, που πλέον κρίνονται ασφαλή κι αποτελεσματικά, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η επάρκεια και να επιτευχθεί έγκαιρα ο μαζικός εμβολιασμός του πληθυσμού», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΚΚΕ.

«Συνεχίζεται η αντικατάσταση των χειροκροτημάτων της Κυβέρνησης στους υγειονομικούς με διώξεις και αυταρχισμό. Μετά τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, σειρά είχε τώρα και η πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ που διώκεται με τις άθλιες, αντιδημοκρατικές και αντισυνταγματικές διατάξεις του νέου ‘τρομονόμου’ της πολιτείας, του νόμου Χρυσοχοΐδη δηλαδή για τις δημόσιες συναθροίσεις.

Την ίδια στιγμή πολίτες στη Θεσσαλονίκη λαμβάνουν πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ για την συγκέντρωση του Πολυτεχνείου, η οποία ήταν υποδειγματική μέχρι να δημιουργήσει η ΕΛ.ΑΣ. δια του ‘στριμώγματος των διαδηλωτών και μέσω της άγριας καταστολής και της χρήσης χημικών, συνωστισμό’», αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΜέΡΑ25.

«Τέλος, συνεχίζεται και η επιχείρηση φίμωσης του τύπου με την αναίτια χθεσινή προσαγωγή φωτορεπόρτερ ο οποίος καλύπτει πορεία για τον Δ. Κουφοντίνα στο κέντρο της Αθήνας.

Φαίνεται λοιπόν πως το σχέδιο ‘Ορμανοποίησης’ της χώρας από τον κ. Μητσοτάκη προχωράει με γοργούς ρυθμούς, οι διώξεις και η προσπάθεια τρομοκράτησης όμως όσων αντιδρούν στην Κυβερνητική-ολιγαρχική πολιτική δεν θα περάσει. Η κοινωνία που μαστίζεται από τις πολιτικές τους, μαζί με τους υγειονομικούς που δεν δέχονται πια τα χειροκροτήματα της συζύγου του Πρωθυπουργού, δεν πρόκειται να τους αφήσουν», καταλήγει η ανακοίνωση.