Δικαστήρια: Αρχίζει η ηχογράφιση των πρακτικών

Γίνεται ένα βήμα προς την επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της δικαιοσύνης τονίζει ο Κώστας Τσιάρας.

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου παρουσιάστηκε το νέο σύστημα ηχογράφησης -αποηχογράφησης της διαδικασίας της ποινικής δίκης, το οποίο τίθεται για πρώτη φορά σε εφαρμογή, παρέστη σήμερα ο υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντίνος Τσιάρας.

Ειδικότερα, το νέο σύστημα με το οποίο θα καταγράφεται ψηφιακά όλη η ακροαματική διαδικασία μιας δίκης στα ποινικά δικαστήρια, όπως συμβαίνει ήδη στις πολιτικές δίκες, παρουσιάστηκε σήμερα στον υπουργό Δικαιοσύνης από την εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο.

Τον κ. Τσιάρα υποδέχθηκε στο Πρωτοδικείο η πρόεδρος της τριμελούς διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών Σοφία Φούρλαρη, ενώ παρών ήταν και ο πρόεδρος της επιτροπής παρακολούθησης του έργου, πρόεδρος Εφετών Γιώργος Παπαγεωργίου.

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του νέου συστήματος ξεκινάει από το Πρωτοδικείο Αθηνών και ειδικότερα από τα τριμελή ακροατήρια, τα Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια και το Δικαστήριο Ανηλίκων. Η λειτουργία του συστήματος θα επεκταθεί στο αμέσως επόμενο διάστημα στο Εφετείο Αθηνών, τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και του Πειραιά και σταδιακά σε όλα τα ποινικά ακροατήρια ανά τη χώρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι «με την εγκατάσταση του νέου συστήματος στο μεγαλύτερο Πρωτοδικείο της χώρας, σήμερα, κάνουμε δύο σημαντικά βήματα. Ένα βήμα προς την επιτάχυνση των ρυθμών απονομής της Δικαιοσύνης, καθώς με το σύστημα της αποηχογράφησης θα βελτιωθεί σημαντικά ο ρυθμός στην έκδοση των αποφάσεων από τους λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Κάνουμε όμως και ένα σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων, καθώς το νέο σύστημα θα επιτρέψει την αποτύπωση της ποινικής δίκης με ακρίβεια, πληρότητα και ορθότητα».

Κλείνοντας, ο κ. Τσιάρας επισήμανε: «Ολοκληρώνεται ένα μεγάλο πρόγραμμα που αποτελούσε ένα χρόνιο αίτημα όλων των παραγόντων της δίκης. Αυτό το πρόγραμμα εκκίνησε από την παρούσα κυβέρνηση το περασμένο έτος από μηδενική βάση και απαίτησε σκληρή προετοιμασία μηνών».

Η Σοφία Φούρλαρη ανέφερε ότι το νέο σύστημα ηχογράφησης - αποηχογράφησης των πρακτικών στα ποινικά ακροατήρια «θα βοηθήσει στη γρήγορη και ουσιαστική απονομή Δικαιοσύνης», ενώ ο Γιώργος Παπαγεωργίου έκανε λόγο για «μία σπουδαία ημέρα για τα δικαστήρια της χώρας και για έργο που συμβάλλει στην απλοποίηση όλων των διαδικασιών, ώστε να περάσουν στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση».