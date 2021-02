Πολιτική

Ταραντίλης: Ο ρυθμός μεταβολής των δεδομένων θα κρίνει τα νέα μέτρα

Τα μέτρα για την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται από την πανδημία, καθώς και των ανέργων

«Όπως έχουμε πει από την αρχή της πανδημίας, η εξέλιξή της είναι δυναμική και δεν ακολουθεί γραμμική πορεία»,επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης, ξεκινώντας την σημερινή εξ αποστάσεως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τα επιδημιολογικά δεδομένα, λαμβάνει τις εισηγήσεις των ειδικών και αποφασίζει προληπτικά τα απαραίτητα μέτρα», πρόσθεσε.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας και η ανάκτηση όσο το δυνατόν περισσότερων λειτουργιών της εκπαίδευσης και της οικονομίας. Επίσης, όσο η επιδημιολογική κατάσταση μας υποχρεώνει σε επιβολή περιοριστικών μέτρων τόσο η κυβέρνηση συνεχίζει τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που πλήττονται καθώς και των ανέργων». Στη συνέχεια ανέλυσε μέτρα που έχουν ληφθεί.

Τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη όσων πλήττονται από την πανδημία

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ανέφερε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για την στήριξη όσων πλήττονται, τα εξής:

Για τη στήριξη των ανέργων παράταση κατά δύο μήνες των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τον Ιανουάριο και αυτών που θα λήξουν τον Φεβρουάριο

Συνέχιση του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας με κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών για έξι μήνες και επιπλέον επιδότηση 200 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργου

Εφαρμογή σειράς προγραμμάτων του ΟΑΕΔ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με επιχορήγηση μισθού και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών

Αναφορικά με τη στήριξη των εργαζομένων και των νοικοικυριών:

Αναστολή, από την 1η του χρόνου, της καταβολής Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ σε μηνιαία βάση των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας έχουν τεθεί σε προσωρινή αναστολή.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών (όπως οι επαγγελματίες της Τέχνης και του Πολιτισμού).

Οικονομική ενίσχυση σε επιστήμονες.

Υποχρέωση διατήρησης των θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα μετά τη λήξη των αναστολών συμβάσεων εργασίας ως προϋπόθεση για την κρατική συνδρομή σε επιχειρήσεις.

Επιδότηση της δόσης δανείων έως 90% για 9 μήνες (πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ») σε δανειολήπτες, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας και έχουν δάνεια με προσημείωση-υποθήκη στην 1η κατοικία.

Απαλλαγή από το 40% του ενοικίου που καταβάλλουν εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή, καθώς και αυτού που καταβάλλουν οι φοιτητές των οποίων ο ένας γονέας βρίσκεται σε αναστολή εργασίας.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε σε μέτρα που καλύπτουν τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Είπε συγκεκριμένα: Μείωση, από την 1η του χρόνου, κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλιστικών εισφορών.

Αναστολές φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων μέχρι τον Απρίλιο, και ρύθμισή τους σε 12 άτοκες ή σε 24 δόσεις με χαμηλό επιτόκιο.

Κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε προσωρινή αναστολή.

Κάλυψη 60% του καθαρού μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών με το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρόνο μειωμένης απασχόλησης. Σχετικά με τη στήριξη επιχειρήσεων Πλήρης απαλλαγή των επιχειρήσεων που παρέμειναν κλειστές από την καταβολή του ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο και καταβολή από το Κράτος στους εκμισθωτές του 80% του μηνιαίου μισθώματος.

Αναστολή πληρωμών αξιογράφων και χορήγηση διευκολύνσεων στους κομιστές.

Μείωση έως μηδενισμός της προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία.

Αναστολή αποπληρωμής δόσεων των ενήμερων τραπεζικών δανείων για επιχειρήσεις που πλήττονται. Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων Πέμπτος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής το μισό της οποίας -όπως και στον προηγούμενο κύκλο- είναι μη επιστρεπτέο.

Στήριξη επιχειρήσεων στην άντληση δανείων μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ).

Μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης Όσον αφορά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε πως «συζητείται αυτές τις μέρες και ψηφίζεται την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή, το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναβάθμιση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τη βελτίωση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος. Υλοποιείται έτσι μια προεκλογική δέσμευση της κυβέρνησής μας». Και τόνισε: «Το εμβληματικό αυτό νομοσχέδιο περιλαμβάνει δύο μείζονος σημασίας δέσμες ρυθμίσεων. Η πρώτη δέσμη αφορά ρυθμίσεις που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οριοθετούν τη διάρκεια φοίτησης. Ενισχύεται η πανεπιστημιακή αυτονομία και η δυνατότητα κάθε τμήματος να διαμορφώνει την ακαδημαϊκή του φυσιογνωμία. Θεσπίζονται διαδικασίες που συμβάλλουν στην εισαγωγή περισσότερων υποψηφίων σε Τμήματα που πραγματικά επιθυμούν, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ακολουθούν εκπαιδευτικές διαδρομές ανάλογα με τις κλίσεις τους και να αποφοιτούν έγκαιρα. Η δεύτερη δέσμη αφορά ρυθμίσεις για την προστασία της ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της λειτουργίας και της εικόνας των Πανεπιστημίων μας. Ειδικότερα, διασφαλίζεται η ελεύθερη διακίνηση ιδεών, η απρόσκοπτη διεξαγωγή έρευνας και διδασκαλίας, η ακαδημαϊκή ελευθερία για διδάσκοντες και διδασκόμενους. Θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πρόληψης και αποτροπής πράξεων βίας και ανομίας, και μπαίνει τέλος στις εικόνες Πανεπιστημίων που λειτουργούν ως άσυλα παρανομίας. Το εμβληματικό αυτό νομοσχέδιο αποτελεί αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των φοιτητών, των γονιών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και γενικότερα της κοινωνίας. Αυτό, άλλωστε, επιβεβαιώνεται και από έρευνες της κοινής γνώμης που καταδεικνύουν ότι πάνω από το 63% τάσσεται υπέρ της βάσης εισαγωγής, πάνω από το 75% υπέρ της διαγραφής των «αιώνιων φοιτητών» (με εξαιρέσεις για λόγους εργασίας και υγείας), πάνω από το 60% υπέρ της φύλαξης των Πανεπιστημίων και πάνω από το 75% υπέρ της ελεγχόμενης εισόδου». Ακολούθως πρόσθεσε πως «κατατέθηκε χθες στη Βουλή από τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Θεόδωρο Λιβάνιο, το νομοσχέδιο για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα οπτικοακουστικά Μέσα με την σχετική κοινοτική Οδηγία. Ανάμεσα στα άλλα, το νομοσχέδιο: Εισάγει ρυθμίσεις που αφορούν όλες τις μορφές προβολής και αναπαραγωγής οπτικοακουστικού περιεχομένου, τις Πλατφόρμες Διαμοιρασμού Βίντεο και τις υπηρεσίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, αποκλειστικά ως προς το οπτικοακουστικό τους περιεχόμενο.

Ενισχύει την προστασία των ανηλίκων από επιβλαβές περιεχόμενο.

Εισάγει αυστηρότερους κανόνες, που απαγορεύουν μεταξύ άλλων την υποκίνηση σε βία ή μίσος λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής, κοινωνικής προέλευσης, καθώς και τη δημόσια πρόκληση σε τέλεση τρομοκρατικών πράξεων.

Ρυθμίζει θέματα ραδιοτηλεοπτικών σταθμών εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας.

Προβλέπει για τα περιφερειακά κανάλια την απαλλαγή από την καταβολή του 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων.

Προβλέπει, επίσης, την απαλλαγή τους από τον ειδικό φόρο διαφήμισης ύψους 5% έως το τέλος του 2022». Η κυβέρνηση προχωρά στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε στη συνέχεια πως «ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι δράσεις σχετικά με τις έκτακτες καταστάσεις που προκύπτουν λόγω πανδημίας, η κυβέρνηση προχωρά ταυτόχρονα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της όπως αυτή, για τη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας, που στηρίζεται στο τετράπτυχο: Ασφαλείς δρόμοι, Υπεύθυνοι οδηγοί, Κυκλοφοριακή παιδεία, Δίκαιοι κανόνες για όλους. Χθες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην εκδήλωση κατά την οποία ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής και ο υφυπουργός, Γιάννης Κεφαλογιάννης παρουσίασαν το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια, το οποίο θα θεσμοθετηθεί, θα γίνει δηλαδή νόμος του Κράτους. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι «η ελληνική κοινωνία είναι συνολικά ώριμη να κάνει και αυτό το μεγάλο άλμα αλλαγών συμπεριφοράς συνεπικουρούμενη πια από ένα οργανωμένο, πολυεπίπεδο σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας». Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, προωθούνται 7.000 παρεμβάσεις σε σημεία που έχουν αυξημένη επικινδυνότητα». Κλείνοντας την εισαγωγική του τοποθέτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κ. Ταραντίλης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα του πρωθυπουργού: «Σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τις νέες κλίνες Μ.Ε.Θ. του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής ΚΑΤ, δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ευχαρίστησε τους δωρητές και επανέλαβε τον στόχο της κυβέρνησης να φτάσουν οι Μ.Ε.Θ. στον μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά και τη δέσμευση για ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ταυτόχρονα, κάλεσε τους υγειονομικούς να δίνουν πρώτοι το παράδειγμα του εμβολιασμού. Ζήτησε, επίσης, από εκείνους που δεν έχουν εμβολιαστεί να το σκεφτούν πολύ σοβαρά. Ο πρωθυπουργός συμμετείχε διαδικτυακά σε συζήτηση με αντικείμενο την προοπτική της πράσινης ανάκαμψης στην Ευρώπη στο πλαίσιο του Συνεδρίου «Europe 2021».

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα επισκεφθεί την Ικαρία, τους Φούρνους και τη Θύμαινα.

Τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, ο πρωθυπουργός θα πραγματοποιήσει επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο, όπου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Ισραήλ, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου Στη συνάντηση θα συζητηθούν οι διμερείς σχέσεις, η στενότερη συνεργασία των δύο χωρών, καθώς και οι εξελίξεις στην περιοχή».