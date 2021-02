Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Αναβολή εμβολιασμού λόγω αλλοίωσης παρτίδας

Πρόβλημα με παρτίδα εμβολίων σημειώθηκε με αποτέλεσμα την αναβολή του προγραμματισμένου εμβολιασμού.

Αναβλήθηκαν οι προγραμματισμένοι για σήμερα εμβολιασμοί στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων, λόγω πιθανής αλλοίωσης παρτίδας.

Πρόκειται για παρτίδα 120 δόσεων, η οποία πιθανόν να αλλοιώθηκε λόγω βλάβης στις συσκευές ψύξης.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Ιωαννίνων, υπήρξε κάποιο πρόβλημα ψύξης και με βάση το πρωτόκολλο διαχείρισης διακόπηκε για μερικές ώρες ο εμβολιασμός, ωστόσο η συγκεκριμένη παρτίδα εμβολίων παραμένει στις συσκευές ψύξης.

Ο ΓΓ της ΠΕΟΔΥΝ, Γιώργος Πρέντζας, τόνισε από την πλευρά του ότι, οι εμβολιασμοί των νοσοκομειακών στα δύο νοσοκομεία των Ιωαννίνων, φτάνουν στο 80% του εμβολιασμού.

Πηγή: ert.gr