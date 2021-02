Κόσμος

Ο Ακάρ κατηγορεί την Ελλάδα ότι εκδίδει NAVTEX που δεν χρησιμοποιεί

Τι είπε για τα ερευνητικά σκάφη της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, τις επαφές Ελλάδας - Τουρκίας και την στάση της Γερμανίας.

Τίποτα πέραν των τεχνικών και επιστημονικών μελετών δεν κάνουν τα ερευνητικά σκάφη της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο υποστήριξε ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ και κατηγόρησε ξανά την Ελλάδα για έκδοση Navtex τις οποίες δεν έχει χρησιμοποιήσει.



Αποφυγή συγκρούσεων



Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από το Βερολίνο, ο Τούρκος υπουργός Αμυνας είπε ότι έχουν ξεκινήσει οι συναντήσεις για αποφυγή συγκρούσεων μεταξύ των στρατιωτικών αντιπροσωπειών της Τουρκίας και της Ελλάδας προκειμένου να συμβάλουν στην επίλυση προβλημάτων στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. «Εχουν υπάρξει μέχρι στιγμής 8 συναντήσεις. Αναμένουμε τη συνέχιση αυτών των συναντήσεων», ανέφερε. Αναμένουμε από τη γείτονά μας Ελλάδα, πρόσθεσε, «να επιδείξει λίγο περισσότερο ενδιαφέρον σε αυτό το ζήτημα», εκτιμώντας ότι «αυτές οι συναντήσεις θα είναι πιο παραγωγικές την προσεχή περίοδο».



Ο τούρκος υπουργός είπε ότι πραγματοποιήθηκαν συμβουλευτικές συνομιλίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν επίσης εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που έχουμε ξεκινήσει ήδη». «Δύο εξ αυτών πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και μία πραγματοποιήθηκε στην Αγκυρα», είπε.



Η τέταρτη συνάντηση…



Για την τέταρτη, συνέχισε ο κ. Ακάρ, «έχουμε πει στους συνομιλητές μας ότι έχουμε προετοιμαστεί να είμαστε οικοδεσπότες. Αναμένουμε από τους έλληνες γείτονές μας να έρθουν στην Αγκυρα για τη συνέχιση των συναντήσεων». «Διατηρώντας τον διάλογο με αυτές τις συναντήσεις, ελπίζουμε στην εύρεση πολιτικών, ειρηνικών λύσεων στα προβλήματα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «είμαστε πολύ πρόθυμοι για αυτό». «Θέλουμε όλοι να γνωρίζουν ότι είμαστε έτοιμοι να προβούμε στις απαραίτητες συνεισφορές για την επίλυση αυτών των προβλημάτων», ανέφερε.



Σε ερώτηση σχετικά με δηλώσεις που έγιναν από την Ευρώπη και ιδιαίτερα από τη Γερμανία για αποκλιμάκωση στην ανατολική Μεσόγειο, ο τούρκος υπουργός υποστήριξε ακόμη πως «ως Τουρκία, όταν εξετάζετε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε, δεν υπάρχει τίποτα πέρα από τις τεχνικές και επιστημονικές μελέτες που έκαναν τα ερευνητικά μας σκάφη».



Οι Navtex



Για τις δραστηριότητες της Ελλάδας, ειδικά με τις NAVTEX, ο τούρκος υπουργός είπε πως «η γείτονάς μας η Ελλάδα έχει εκδώσει πολλές NAVTEX, αλλά χρησιμοποιεί πολύ λίγες εξ αυτών». Υποστήριξε ότι «ακόμη και σε αυτά τα θέματα, είμαστε εξαιρετικά ευαίσθητοι, προσεκτικοί και αποφεύγουμε οιαδήποτε στάση και κίνηση δυνάμενη να επηρεάσει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών». Αλλά, πρόσθεσε, «από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποια πράγματα στα οποία έχουμε δικαίωμα. Ολοι πρέπει να γνωρίζουν ότι παρακολουθούμε αυτά τα ζητήματα».



Η στάση της Γερμανίας



Ερωτηθείς για την εκτίμησή του σχετικά με την προσέγγιση της Γερμανίας επί του ζητήματος, ο τούρκος υπουργός απάντησε πως «βλέπουμε ότι η Γερμανία τήρησε μία στάση συνέπειας και αρχών σε αυτό το θέμα. Μπορούμε να το πούμε εύκολα».

Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας της ΕΕ, οι συναντήσεις της καγκελαρίου της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ με τον τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν «ήταν πράγματι συνεπείς, πολύ καθησυχαστικές». Εξέφρασε την ελπίδα ότι «αυτή η στάση θα αποτελέσει παράδειγμα για τα κράτη μέλη τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ αλλά και για άλλες χώρες». «Κατά τη συνάντησή μας, η υπουργός (Αμυνας της Γερμανίας) το εξέφρασε πολλές φορές διαφορετικά. Εχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι υποστηρίζουν την επίλυση του ζητήματος μέσω διαπραγματεύσεων μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας με κάποιον τρόπο και ότι θα βοηθήσουν σε αυτό το θέμα», ανέφερε.



Ερωτηθείς σχετικά με το εάν τέθηκαν τα ζητήματα συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας στην αμυντική βιομηχανία κατά τη συνάντησή του με τη γερμανίδα ομόλογό του, ο Χουλουσί Ακάρ δήλωσε ότι «έχουμε πολύ στενή συνεργασία με τη Γερμανία για διάφορα οπλικά συστήματα, εξοπλισμό και ανταλλακτικά που χρειάζονται οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις».



Η παραγωγή drones

«Υπ’ αυτήν την έννοια, αναμένουμε θετικές εξελίξεις την προσεχή περίοδο», πρόσθεσε. Ο τούρκος υπουργός είπε ότι η Τουρκία έχει φτάσει σε σημαντικό σημείο στην παραγωγή Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (UAV) και πρόσθεσε πως «έχουμε δηλώσει ότι μπορούμε να συνεχίσουμε το έργο μας επίσης με τη συνεργασία σε πολλά θέματα, συμπεριλαμβανομένων των UAV».



