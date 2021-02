Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης: Το Μάρτιο στην Κομισιόν το ελληνικό σχέδιο

Δουλειά 2-3 ετών σε 5-6 μήνες χαρακτήρισε το πρόγραμμα ο Θ.Σκυλακάκης, κάνοντας παράλληλα λόγο για πιθανότητα αλλαγών στον προϋπολογισμό.

Εντός Μαρτίου προγραμματίζει η κυβέρνηση να καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον ελληνικό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο στόχος της κυβέρνησης είναι, μετά τα μέσα Μαρτίου, να μπορέσουμε να καταθέσουμε το τελικό σχέδιο στην Επιτροπή για να κρίνει.

Προσέθεσε, δε, ότι «το σχέδιο αυτό θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε, όταν θα έρθει η ώρα, και στη Βουλή». Σε παρέμβασή του, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι το Ταμείο αποτελεί «μοναδική ευκαιρία για τη χώρα» για να έχουμε ανάκαμψη «όταν με το καλό τελειώσει η κρίση». Τόνισε μάλιστα την ανάγκη επίτευξης οικονομικής και κοινωνικής αποτελεσματικότητας.

Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει να κινητοποιήσουμε «στον μέγιστο βαθμό» πρόσθετους ιδιωτικούς πόρους, «ώστε η παρέμβασή τους στην οικονομία να είναι πολύ μεγάλη», καθώς και ό,τι χρήματα δώσουμε, να πιάσουν τόπο από πλευράς κοινωνικής αποτελεσματικότητας.

Ο κ. Σκυλακάκης είπε ότι για να έχουμε αυτή την αποτελεσματικότητα, είναι ανάγκη, αυτό το ταμείο να προετοιμαστεί πάρα πολύ προσεκτικά. Σημείωσε ότι η δουλειά που γίνεται αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κοινοποιηθεί, «διότι ακόμα συζητάμε με την Επιτροπή τις επιλεξιμότητες των έργων και το μείγμα επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων που θα έχει το Ταμείο».

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, αρμόδιο για τη δημοσιονομική πολιτική, «καταθέσαμε σε δημόσια διαβούλευση τις στρατηγικές κατευθύνσεις, και θα συζητήσουμε το πρόγραμμα όταν είναι έτοιμο».

«Τα ΕΣΠΑ θέλουν 1, 2 και 3 χρόνια, Εδώ καλούμεθα να κάνουμε δουλειά 2-3 ετών, μέσα σε 5-6 μήνες. Είναι δύσκολη δουλειά, και η ανάγκη να ωριμάσει αυτή η δουλειά, πριν συζητηθεί είναι εξαιρετικά κρίσιμη, διότι το χειρότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε, είναι να μιλάμε για έργα ή προγράμματα που τελικά να μη γίνουν, είτε επειδή δεν είναι επιλέξιμα είτε γιατί είναι ανέφικτο από πλευράς πραγματικής απορρόφησης. Το πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια αλλιώς (οι πόροι) χάνονται» είπε ο κ. Σκυλακάκης απαντώντας σε βουλευτές της αντιπολίτευσης, οι οποίοι ζήτησαν ενημέρωση της Βουλής για τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης, πριν αυτοί μεταφερθούν στην Επιτροπή.

«Δεν αποκλείονται αλλαγές στον προϋπολογισμό λόγω lockdown»

«Αβέβαιη η κατάσταση στην οικονομία, πρέπει να τα βγάλουμε πέρα όπως στη διάρκεια ενός πολέμου», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης μιλώντας νωρίτερα στο ΘΕΜΑ 104,6. Ωστόσο, απέφυγε να απαντήσει αν οι δημοσιονομικοί πόροι αντέχουν έως το καλοκαίρι και με ενδεχόμενο να μην υπάρχει ο τζίρος του τουρισμού, λέγοντας ότι «δε θα μπω σε αυτή την εκδοχή». Πρόσθεσε δε, ότι ίσως αργότερα «οι πόροι να χρησιμοποιούνται πιο στοχευμένα για να τα βγάλουμε πέρα», ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να χρειαστεί κάποιες αλλαγές ο προϋπολογισμός λόγω του lockdown

Παράλληλα, ο κ. Σκυλακάκης, δεν έκρυψε τον φόβο του για την παράταση της κρίσης. Αποκάλυψε όμως, ότι μελετώνται από την κυβέρνηση δύο σενάρια για παν ενδεχόμενο «υπάρχουν σενάρια καλού και κακού». Σημείωσε όμως ότι υπάρχουν παράγοντες που βοηθούν καθοριστικά στην ανάκαμψη της οικονομίας.

Πιο συγκεκριμένα ανέφερε, τους πόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, τις αποταμιεύσεις που έχουν γίνει λέγοντας ότι έχουν αυξηθεί συσσωρεύοντας 22 εκατομμύρια από αναβαλλόμενη κατανάλωση. Η ψυχολογία των πολιτών που αλλάζει μετά την πανδημία, αν δεν υπάρξει δευτερογενής οικονομική κρίση. Ενώ σημείωσε ότι υπάρχει και η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να προχωρήσει στις μεταρρυθμίσεις, επισημαίνοντας ότι ήδη κάποιες έγιναν και θα συνεχιστούν.

Μιλώντας για τις επιχειρήσεις, σημείωσε ότι δεν έχουν υποστεί όλες ζημία και αυτή ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά της υγειονομικής κρίσης που διανύουμε με την οικονομική κρίση των μνημονίων, τότε, που, όπως είπε, όλες υπέστησαν ζημία. "700 χιλιάδες επιχειρήσεις δήλωσαν για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ενώ 260 είχαν αυξημένο τζίρο και για αυτό και έμειναν χωρίς το ποσό αυτό" επισήμανε.

Για τα μέτρα στήριξης κυρίως στην εστίαση που μαστίζεται, ο κ. Σκυλακάκης υπογράμμισε ότι γίνονται προσπάθειες: Ενώ ήδη με τις αναστολές των εργαζομένων καλύπτεται ένα μέρος, υπάρχει ένα εργαλείο βοήθειας όπως είπε. Επιπλέον, η επιστρεπτέα προκαταβολή ενισχύει αλλά και η κάλυψη του ενοικίου στο 100%.

Για το τέλος της κρίσης, ο αναπληρωτής υπουργός, εκτίμησε ότι δύο είναι οι κρίσιμοι παράγοντες. Ο εμβολιασμός του πληθυσμού και επιπλέον η εποχικότητα του ιού. Δεν το ξέραμε στην προηγούμενη φάση, όπως είπε, αλλά πλέον φαίνεται ότι έχει μια εποχικότητα και ο συνδυασμός αυτός μπορεί να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η δυναμική του.