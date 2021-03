Life

Κέβιν Κόστνερ: Ετοιμάζει σειρά για εγκλήματα στα Εθνικά Πάρκα των ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα είναι το δεύτερο μεγάλο πρότζεκτ για τον Κέβιν Κόστνερ

Το τηλεοπτικό δίκτυο ABC έδωσε έγκριση για ένα πρώτο, δοκιμαστικό επεισόδιο της δραματικής σειράς «National Parks» με τον Κέβιν Κόστνερ να γράφει το σενάριο και να είναι υπεύθυνος παραγωγής.

Το πρότζεκτ είχε ανακοινωθεί αρχικά ότι είναι στο στάδιο της ανάπτυξης στο ABC τον Δεκέμβριο του 2019.

Τώρα ο Άντονι Χέμινγχουεϊ προσεγγίστηκε για να σκηνοθετήσει και να αναλάβει την παραγωγή του δοκιμαστικού επεισοδίου μέσω της Anthony Hemingway Productions.

«Οι συνεργάτες μας στο ABC, την 20th Television και την A + E Studios μου έδωσαν ένα υπέροχο περιβάλλον για να βγω από τη ζώνη άνεσής μου και να παραδώσω κάτι ξεχωριστό» δήλωσε ο Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος συμμετέχει στο πρότζεκτ με την Costner's Territory Pictures Entertainment.

Σύμφωνα με την περιγραφή της σειράς, ενώ τα εθνικά πάρκα είναι γνωστά για τα όμορφα τοπία τους, υπάρχει επίσης μια σκοτεινότερη, πιο δυσοίωνη πλευρά σε αυτά, καθώς προσελκύουν ένα τεράστιο φάσμα εγκληματικών δραστηριοτήτων.

Η σειρά «National Parks» θα ακολουθεί μία μικρή ομάδα ελίτ πρακτόρων της Αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS) καθώς διαλευκάνουν αυτά τα εγκλήματα προστατεύοντας ταυτόχρονα τους εθνικούς θησαυρούς.

Ο Κέβιν Κόστνερ, ο Άαρον Χέλμπινγκ και ο Τζον Μπερντ γράφουν το σενάριο της σειράς και θα είναι εκτελεστικοί παραγωγοί μαζί με τους Ροντ Λέικ, Ίβαν Κοέν και Κεν Χάλσμπαντ.

Θα είναι το δεύτερο μεγάλο πρότζεκτ για τον Κέβιν Κόστνερ, ο οποίος πρωταγωνιστεί και είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς «Yellowstone» της Paramount Network, η οποία οδεύει προς τον τέταρτο κύκλο.