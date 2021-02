Οικονομία

Δεκάδες συλλήψεις για “πηγαδάκια” σε μαγαζιά και κορονοπάρτι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε δεκάδες άτομα και διοικητικά πρόστιμα χιλιάδων ευρώ επιβλήθηκαν κατά τους ελέγχους της Τετάρτης.

(εικόνα αρχείου)

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο των ελέγχων για την τήρηση των μέτρων αποτροπής εξάπλωσης του κορονοϊού, "χθες, Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 68.948 έλεγχοι, από τους οποίους οι 7.573 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 1.706 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 35 συλλήψεις, ως ακολούθως:

1.220 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης και επιβλήθηκαν ισάριθμα πρόστιμα των 300 ευρώ, ως ακολούθως:

336 στην Αττική,

145 στη Δυτική Ελλάδα,

142 στη Θεσσαλονίκη,

83 στην Κεντρική Μακεδονία,

74 στη Στερεά Ελλάδα,

74 στη Θεσσαλία,

73 στην Κρήτη,

60 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

58 στην Ήπειρο,

48 στην Πελοπόννησο,

45 στο Νότιο Αιγαίο,

39 στα Ιόνια Νησιά,

29 στο Βόρειο Αιγαίο και

14 στη Δυτική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 102.726 ομοειδείς παραβάσεις.

358 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 341 πρόστιμα των 300 ευρώ και 17 πρόστιμα των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

75 στην Αττική,

45 στην Κεντρική Μακεδονία,

34 στην Πελοπόννησο,

33 στην Κρήτη,

30 στα Ιόνια Νησιά,

26 στο Βόρειο Αιγαίο,

19 στη Στερεά Ελλάδα,

19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

19 στο Νότιο Αιγαίο,

18 στη Θεσσαλονίκη,

11 στη Θεσσαλία,

10 στη Δυτική Μακεδονία,

10 στην Ήπειρο και

9 στη Δυτική Ελλάδα.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 33.591 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 32.030 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 1.561 των 150 ευρώ.

128 παραβάσεις και 35 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.. Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

σύλληψη και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 εργαζόμενες σε οίκο ανοχής και επιπλέον από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 πελάτες,

σύλληψη και 15.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος λιανικής πώλησης, με 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας,

σύλληψη και από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε τρεις προσωρινά υπεύθυνους καταστημάτων κομμωτήριο και δυο καφετερίες,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε μπαρ με 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας και επιπλέον από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες,

από 3.000 ευρώ πρόστιμο σε 14 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναψυκτήρια - καφετέριες κ.λπ., για παρουσία πελατών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

από 1.000 ευρώ πρόστιμο σε 10 καταστήματα λιανεμπορίου-ένδυσης-υπόδησης για πελάτες στον εσωτερικό χώρο τους, χωρίς ραντεβού,

σύλληψη ιδιοκτήτη και προσωρινά υπευθύνου καφενείου και επιβολή προστίμων 5.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα και επιπλέον από 300 ευρώ πρόστιμο σε 10 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο ταχυφαγείου και επιπλέον από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες, και

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας και επιπλέον από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες.

Στη Θεσσαλονίκη,

σύλληψη 2 ατόμων και επιβολή αντίστοιχων προστίμων 300 ευρώ για άρνηση χρήσης μάσκας προσώπου εντός δημόσιας υπηρεσίας,

σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη ταχυφαγείου και από 600 ευρώ πρόστιμο σε 4 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης και μη χρήση μάσκας,

300 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα για μη ανάρτηση του μέγιστου αριθμού πελατών που επιτρέπονται στο κατάστημα.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οβελιστήριου, με 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας και επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε 2 πελάτες για μη χρήση μάσκας,

σχηματισμός δικογραφίας και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καφετέριας, με 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας και επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε πελάτη για παραβίαση περιορισμού κίνησης, και

300 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος για μη ανάρτηση πινακίδας καταναλωτών.

Στη Θεσσαλία,

σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 5 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης, και

3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 2 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στα Ιόνια Νησιά,

σύλληψη ιδιοκτήτη και προσωρινά υπεύθυνου γυμναστηρίου με επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στον καθένα και από 300 ευρώ σε 5 αθλούμενους για παραβίαση περιορισμού κίνησης, και

σύλληψη και επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καφενείου και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 7 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στην Πελοπόννησο

σύλληψη προσωρινά υπεύθυνου καφέ – μπαρ – ψησταριάς, με επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ και 15νθήμερη αναστολή λειτουργίας καθώς και από 300 ευρώ πρόστιμο σε 4 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στη Στερεά Ελλάδα

σύλληψη και επιβολή προστίμου 5.000 ευρώ σε άτομο για παραβίαση καραντίνας.

Στο Νότιο Αιγαίο

3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη καφέ και επιβολή προστίμου 300 ευρώ σε 2 πελάτες για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις τα πρόστιμα αφορούσαν σε παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας άσκοπη μετακίνηση, μη χρήση μάσκας κ.λπ. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων 7 Νοεμβρίου 2020 έχουν βεβαιωθεί συνολικά 1.577 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 1.039 άτομα.

Επιπλέον για ιδιωτικές συναθροίσεις και λοιπές συναφείς παραβάσεις:

Στην Κεντρική Μακεδονία, σύλληψη και 3.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη οικίας για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης. Επιπρόσθετα συνελήφθησαν 10 συμμετέχοντες και επιβλήθηκαν πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβίαση περιορισμού κίνησης.

Στο Νότιο Αιγαίο 3.000 ευρώ σε ιδιοκτήτη αποθήκης για διοργάνωση ιδιωτικής συνάθροισης στην οποία συμμετείχαν 8 άτομα. Επιπρόσθετα επιβλήθηκαν 8 πρόστιμα των 600 ευρώ για μη χρήση μάσκας και παραβίαση περιορισμού κίνησης".