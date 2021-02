Κόσμος

Κορονοϊός – Ιταλία: “Συναγερμός” για εστία με παραλλαγμένο στέλεχος του ιού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ειδικοί ζητούν “να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάπλωση των νέων παραλλαγμένων στελεχών”.

Μια εστία του βρετανικού παραλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού εντοπίστηκε σε κωμόπολη της βόρειας Ιταλίας, με τους ειδικούς να ζητούν σήμερα “να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην εξάπλωση των νέων παραλλαγμένων στελεχών”.

Στις 24 Ιανουαρίου 24 άνθρωποι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, βρέθηκαν θετικοί στο βρετανικό παραλλαγμένο στέλεχος στην κωμόπολη Κορτσάνο, που μετρά περίπου 1.400 κατοίκους.

Οι υγειονομικές αρχές διενήργησαν διαγνωστικά τεστ κορονοϊού σε άλλου 189 ανθρώπους, επαφές των κρουσμάτων, ανέφεραν σε σημερινή τους ανακοίνωση. Από αυτούς, οι 139 βρέθηκαν θετικοί στην covid-19, όμως μόνο ένας χρειάστηκε να νοσηλευθεί, ενώ οι υπόλοιποι είχαν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα.

Με δεδομένο τον αυξημένο αριθμό κρουσμάτων οι υγειονομικές αρχές ζήτησαν να αναλυθεί η αλληλουχία του γονιδιώματος του κορονοϊού. “Αναλύθηκαν 14 δείγματα και τα 14 ήταν θετικά στη βρετανική παραλλαγή”, διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση.

Το υγειονομικό ίδρυμα Gimbe προειδοποίησε σήμερα ότι παρατηρείται μικρή άνοδος των κρουσμάτων στην Ιταλία και υπογράμμισε τους κινδύνους των παραλλαγμένων στελεχών.

“Σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, καταγράφουμε άνοδο του ποσοστού των νέων κρουσμάτων σε εννέα επαρχίες”, ανάφερε το Gimbe. “Οι ενδείξεις αυτές μας ωθούν να παρακολουθήσουμε με ιδιαίτερη προσοχή την εξάπλωση των νέων παραλλαγμένων στελεχών”, πρόσθεσε.

Ο Νίκο Καραμπελότα, πρόεδρος του ιδρύματος, ήταν ακόμη πιο ανήσυχος, κάνοντας λόγο για “την απειλή των νέων παραλλαγμένων στελεχών, που έχουν ήδη φτάσει στην Ιταλία και τα οποία κινδυνεύουν να προκαλέσουν έκρηξη στον αριθμό των κρουσμάτων”.

Στα τέλη Ιανουαρίου εντοπίστηκαν στην Ιταλία πολλά κρούσματα του βραζιλιάνικου παραλλαγμένου στελέχους, ενώ αναλύεται πιθανό κρούσμα του νοτιοαφρικανικού παραλλαγμένου στελέχους, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Η Ιταλία, η πρώτη χώρα της Ευρώπης που επλήγη από την πανδημία covid-19 στο πρώτο κύμα, έχει καταγράψει σχεδόν 90.000 νεκρούς, ενώ η οικονομία της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας της ευρωζώνης έχει βυθιστεί στη χειρότερη ύφεσή της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.