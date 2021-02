Κοινωνία

Η Βουλή “υιοθετεί” τα παιδιά του ήρωα πυροσβέστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άτυχος πυροσβέστης έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, σε επιχείρηση απεγκλωβισμού μαθητών, αφήνοντας πίσω του σύζυγο και τρία παιδιά.

Με ομόφωνη απόφαση η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής αποφάσισε η Βουλή να υιοθετήσει τα τρία παιδιά του άτυχου 46χρόνου πυροσβέστη Ιωάννη Ζαφειρόπουλου που έχασε τη ζωή του στην προσπάθειά του να απεγκλωβίσει μαθητές στον Απαλό, στην Αλεξανδρούπολη.

Ο 46χρονος πυροσβέστης από τον Έβρο, ήταν πατέρας τριών παιδιών και συμμετείχε σε επιχείρηση απεγκλωβισμού από σχολείο. Άφησε την τελευταία του πνοή, στην προσπάθεια του να απεγκλωβίσει μαθητές σε σχολείο της περιοχής Απαλού.

Συγκεκριμένα, ο 46χρονος βρίσκονταν σε υπηρεσιακό όχημα και στην προσπάθειά του να βγει, παρασύρθηκε σε φρεάτιο από τον ορμητικό όγκο νερών.

Ο άτυχος αρχιπυροσβέστης παρασύρθηκε από το ρέμα του Απαπλού και ύστερα από έρευνες, η σορός του εντοπίστηκε στο εσωτερικό του αεροδρομίου.

Αφού εντοπίστηκε, ο 46χρονος αρχιπυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.