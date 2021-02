Οικονομία

Μίχαλος: αναγκαία μια αυξημένη ενίσχυση στις επιχειρήσεις

Πως σχολιάζει τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί και τι ζητά από την Κυβέρνηση.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά, εξαιτίας και των όσων φημολογούνται για νέο σκληρό lockdown, δήλωσε:

«Η κατάσταση που βιώνουν σήμερα στην πλειοψηφία τους οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς όπως και ο ίδιος ο πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Reuters, υπάρχει σημαντική υστέρηση στη συνολική λειτουργία της αγοράς.

Ωστόσο, ο πρωθυπουργός εξέφρασε και τη συγκρατημένη αισιοδοξία του, την οποία ενστερνιζόμαστε, ότι το 2021 η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται και θα πάμε καλύτερα από πέρσι.

Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα και αναφέρομαι στις επιστρεπτέες προκαταβολές, στην αναστολή πληρωμών των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών, στην ενίσχυση των εργαζομένων που έχουν τεθεί σε αναστολή κλπ, δίνουν κάποιες ανάσες και αποτρέπουν μέχρι στιγμής έκρηξη «λουκέτων».

Το μεγάλο ζητούμενο πάντως είναι να υπάρξει ακόμη πιο ενισχυμένη βοήθεια προς τις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα αυτή που ανακοινώθηκε χθες για τα επιπλέον 7,5 δισ. το 2021 για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργαζομένων στον κλάδο του τουρισμού.

Τέτοιου είδους ενισχύσεις απαιτούνται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, ενώ ενόψει της κατάθεσης μέσα στο Μάρτιο του ελληνικού σχεδίου για τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που θα εισρεύσουν στην χώρα μας, καλούμε την κυβέρνηση σε διάλογο με τις παραγωγικές τάξεις για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση των ενισχύσεων αυτών».

ΕΒΕΑ: μέτρα στήριξης για την Εστίαση

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή το ΕΒΕΑ, αναφέρονται τα εξής:

«Η πανδημία του κορονοϊού χωρίς καμία αμφιβολία έχει προκαλέσει οξύ πρόβλημα στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα σε αυτές του κλάδου της εστίασης, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 σημειώθηκε μείωση του κύκλου εργασιών στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου υπηρεσιών εστίασης της τάξης του 1,67 δισ. ευρώ, σε σχέση με το 2019. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών το εννεάμηνο του 2019 ανήλθε σε 4.731.313.228€, ενώ το εννεάμηνο του 2020 σε 3.057.436.151€.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, συνολικά από τις επιστρεπτέες προκαταβολές έχουν δοθεί 815 εκατ. ευρώ σε περίπου 64.000 επιχειρήσεις εστίασης. Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, τα ποσά αυτά των επιστρεπτέων προκαταβολών χωρίς καμία αμφιβολία έχουν απομειώσει τις ζημίες των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, δίνοντας κάποιες ανάσες καθ’ όλο το διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές είτε είναι κλειστές είτε λειτουργούν με take away, αλλά υπάρχει αδήριτη ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων.

Οι εκπρόσωποι της επιμελητηριακής κοινότητας, τονίζει ο κ. Μίχαλος, έχουν πολλάκις έρθει σε επαφή με τον αρμόδιο υπουργό Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή διάλογο για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη των επιχειρήσεων, φθάνοντας μέχρι τα όρια των δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας.

Μέτρα στήριξης για τα καταστήματα εστίασης:

Με προσωπικό 1-5 ατόμων

Από την Επιστρεπτέα 5 έλαβε 2.000 ευρώ, το κατώτατο όριο

Ιανουάριο – Φεβρουάριο δεν πληρώνει ενοίκιο

Δεν πληρώνει μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές για τους εργαζομένους που έχουν τεθεί σε αναστολή

Αναστολή πληρωμής των δόσεων ρυθμισμένων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών. Η αποπληρωμή τους μετατίθεται σε αντίστοιχες δόσεις, στο τέλος της ρύθμισης.

Επιχειρήσεις με ενήμερες οφειλές την 30/9/2020 μπορούν να ενταχθούν σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων επιχειρηματικών δανείων – υποβολή αιτήσεων έως 31 Μαρτίου 2021 και για μέγιστη διάρκεια έως 9 μήνες από την ημερομηνία ένταξης.

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστολής καταβολής δόσεων κεφαλαίου ή και τοκοχρεωλυτικών δόσεων, μπορούν να αιτηθούν μέχρι την 31/3/2021 την παράταση του προγράμματος αναστολής δόσεων, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική παραμονή τους στο πρόγραμμα δεν υπερβαίνει τους 9 μήνες.

Μείωση ΦΠΑ στο 13% έως και τον Απρίλιο 2021

Απαλλαγή από δημοτικά τέλη για τους μήνες εφαρμογής του lockdown (15/03 - 25/05 και 01/11 - 31/12), δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζοκαθισμάτων και μείωση 50% του τέλους που αναλογεί στους μήνες που η επιχείρηση ήταν σε λειτουργία.

Με πρόγραμμα ΕΣΠΑ επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ (ισχύει αναδρομικά από 1/2/2020).

Σ’ αυτά θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα έσοδα των επιχειρήσεων που λειτουργούν με take away.

Με προσωπικό άνω των 5 ατόμων

Ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει σε γνώση των επιμελητηρίων από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, συνολικά από τις Επιστρεπτέες έχουν δοθεί 815 εκατομμύρια ευρώ σε 64.000 επιχειρήσεις εστίασης. Συγκεντρωτικά στοιχεία για την Επιστρεπτέα 5 (προκαταρκτικά στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών): Ένα κατάστημα εστίασης έλαβε κατά μέσο όρο 4.592 ευρώ (24.534 επιχειρήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες και 9.434 μη επιλέξιμες), ενώ ένα κατάστημα παροχής ποτών κατά μέσο όρο 3.139 ευρώ (21.087 επιχειρήσεις κρίθηκαν επιλέξιμες και 8.936 μη επιλέξιμες)».