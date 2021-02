Υγεία - Περιβάλλον

Politico: Η ΕΕ ίσως “σπάσει” τις πατέντες για τα εμβόλια

Τι αναφέρει το περιοδικό για τις σκέψεις και τις πρώτες κινήσεις σε χώρες της Ένωσης, με βασικό στόχο την επιτάχυνση της παραγωγής.



«Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν αρχίσει να εκφράζουν αυτό που κάποτε θεωρούταν ανήκουστο, σχετικά με τις φαρμακευτικές πατέντες» αναφέρει χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ του το γερμανικό περιοδικό Politico, τονίζοντας πως είναι «γνωστό ότι οι μεγάλες φαρμακευτικές θεωρούν ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη είναι πιστοί σύμμαχοι στα ζητήματα αυτά – που έχουν να κάνουν με την πνευματική ιδιοκτησία – στη δική τους μάχη στο διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό απέναντι στις φαρμακευτικές από τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και τις χώρες της Ν.Ασίας και της Αφρικής».



«Το θέσφατο αυτό σήμερα φαίνεται να αλλάζει, με δεδομένες τις συνεχιζόμενες καθυστερήσεις και ανεπάρκειες στα εμβόλια, που θέτουν σε κίνδυνο τα σχέδια ανάσχεσης της πανδημίας» προσθέτει, παραθέτοντας δηλώσεις και δημόσιες παρεμβάσεις αξιωματούχων και πολιτικών, μεταξύ των οποίων και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα: «Το χορό άνοιξαν σημαντικές φωνές της ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής και το ενδιαφέρον είναι ότι προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους».



«Με άρθρο του στο Politico, την περασμένη εβδομάδα ο Αλέξης Τσίπρας κατέθεσε την άποψη του για την ανάγκη να αποκτήσει η ΕΕ την πρόσβαση στις πατέντες καθώς το εμβόλιο αποτελεί δημόσιο αγαθό και να μην εξαρτάται ο εμβολιασμός του πληθυσμού «από το business plan ορισμένων φαρμακευτικών» υπενθυμίζει το Politico.



«Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, μίλησε για την ανάγκη έκτακτων μέτρων ακόμα και στο επίπεδο αλλαγών σε επίπεδο Συνθηκών που διέπουν τη λειτουργία της Ένωσης» προσθέτει, επικαλούμενο πληροφορίες του Politico πως πίσω από την αναφορά Μισέλ σε «έκτακτα μέτρα» βρίσκεται «η συζήτηση για το Άρθρο 122 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την πρόβλεψη για τη λεγόμενη «υποχρεωτική αδειοδότηση», που οδηγεί στην υποχρέωση των εταιριών που παράγουν σήμερα τα εμβόλια, να μοιραστούν τις πατέντες».



«Θετικός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο φάνηκε και ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, κ. Αλτμάϊερ σε περίπτωση που οι εταιρίες δεν παράξουν τα εμβόλια που απαιτούνται και στο χρόνο που έχουν δεσμευτεί» προσθέτει το γερμανικό ρεπορτάζ.

Πηγή: Politico