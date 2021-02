Παράξενα

Εκταφή νεκρού μετά από μαρτυρίες ότι κουνούσε τα μάτια του

Ο Εισαγγελέας διέταξε την εκταφή μετά τις μαρτυρίες των συγγενών. Τι είδαν κατά τη διάρκεια της ταφής.

Μία παράξενη όσο και μακάβρια υπόθεση απασχόλησε το τελευταίο 24ωρο την Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης που κλήθηκε να δώσει παραγγελία εκταφής ηλικιωμένου, ύστερα από μαρτυρία συγγενών ότι ο νεκρός, κατά την ταφή του, κουνούσε τα μάτια του.

Η μαρτυρία μεταφέρθηκε στην κόρη του ηλικιωμένου που προσέφυγε στην Εισαγγελία ζητώντας να γίνει έρευνα.

Με εισαγγελική διάταξη έγινε η εκταφή από τα Kοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου στη Θέρμη κι ακολούθησε νεκροψία από ιατροδικαστή που δεν επιβεβαίωσε τις υπόνοιες των συγγενών ότι ο νεκρός θάφτηκε ζωντανός.

Σύμφωνα με το πιστοποιητικό θανάτου ο ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του από εγκεφαλική αιμορραγία.