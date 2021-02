Κόσμος

Τούρκος ΥΠΕΣ: οι ΗΠΑ πίσω από το πραξικόπημα του 2016

«Εμπρηστικές» δηλώσεις από τον Σουλεϊμάν Σοϊλού, την ώρα που η Άγκυρα ψάχνει για «γέφυρες» με την νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Την ώρα που η Τουρκία επιδιώκει την βελτίωση των σχέσεων της με την Ουάσιγκτον, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών κατηγόρησε σήμερα τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι βρίσκονται πίσω από το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016, την ευθύνη για το οποίο η Άγκυρα έχει επιρρίψει στον ιεροκήρυκα Φετουλάχ Γκιουλέν, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Hurriyet.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες διηύθυναν την απόπειρα πραξικοπήματος, ενώ το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν την υλοποίησε και πρόσθεσε ότι «η Ευρώπη ήταν ενθουσιώδης σε σχέση με το πραξικόπημα». Ο τούρκος υπουργός διευκρίνισε ότι πρόκειται για μία άποψη που εκφράζει από τότε που έγινε η απόπειρα πραξικοπήματος.

«Είναι ολοφάνερο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πίσω από την 15η Ιουλίου. Το FETO (το δίκτυο του Φετουλάχ Γκιουλέν) το υλοποίησε υπό τις διαταγές τους», είπε.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχολιασμό, αλλά η Ουάσιγκτον έχει αρνηθεί κάθε ανάμειξη στο αποτυχημένο πραξικόπημα και έχει επανειλημμένα απορρίψει τα τουρκικά αιτήματα για την έκδοση του Φετουλάχ Γκιουλέν που ζει στην Πενσιλβάνια επικαλούμενη έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων από την πλευρά της Άγκυρας.

Από την εκδήλωση του αποτυχημένου πραξικοπήματος, η Τουρκία έχει φυλακίσει 292.000 ανθρώπους θεωρώντας τους ύποπτους για σχέσεις με το δίκτυο του Γκιουλέν και έχει θέσει σε διαθεσιμότητα ή απολύσει 150.000 δημόσιους υπαλλήλους. Εκατοντάδες δημοσιογραφικοί οργανισμοί έχουν κλείσει και δεκάδες βουλευτές της αντιπολίτευσης βρίσκονται στις φυλακές.

Η καταστολή από τις τουρκικές αρχές των εκδηλώσεων διαμαρτυρίας των τελευταίων εβδομάδων για τον πρωτοφανή διορισμό ανθρώπου του Ταγίπ Ερντογάν στην θέση του πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βοσπόρου ανησύχησε τόσο την Ουάσιγκτον, όσο και τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς και η ομοφοβική ρητορική των τούρκων αξιωματούχων.

Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού χαρακτήρισε «διεστραμμένους ΛΟΑΤ» κάποιους από τους διαδηλωτές και ο Ερντογάν δήλωσε χθες, «ΛΟΑΤ, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα».