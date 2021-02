Υγεία - Περιβάλλον

Σε σπηλιές νυχτερίδων αναζητά ο ΠΟΥ τον κορονοϊό

O πλησιέστερος "συγγενής" του SARS-CoV-2 είχε ανιχνευθεί σε σπηλιά της επαρχίας Γουxάν.

Μέλος της ομάδας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που διερευνά την προέλευση της Covid-19 στο Γουχάν της κεντρικής Κίνας δήλωσε πως πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία σε σπηλιές όπου φωλιάζουν νυχτερίδες, το ζώο από το οποίο ξεπήδησε πιθανώς ο κορονοϊός.

Ο Πίτερ Ντάζακ, ζωολόγος και ειδικός στις ζωονόσους, δήλωσε ακόμα πως η ομάδα του έχει συγκεντρώσει νέα στοιχεία για το ξέσπασμα της πανδημίας στην πόλη στα τέλη του 2019. Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες, είπε όμως πως δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο ιός προήλθε από εργαστήριο.

Η προέλευση του κορονοϊού έχει πολιτικοποιηθεί μετά τις κατηγορίες, ειδικά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι η Κίνα δεν υπήρξε διαφανής στην διαχείριση της κρίσης. Το Πεκίνο αντίθετα προωθεί την ιδέα ο ιός προήλθε από άλλη χώρα.

Ο Ντάζακ είχε συμμετάσχει στην έρευνα για την προέλευση του SARS το 2002-2003, ανακαλύπτοντας τις ρίζες του σε νυχτερίδες που ζούσαν σε μια σπηλιά στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν.

«Νέες έρευνες αυτού του είδους απαιτούνται για να βρούμε το είδος» από το οποίο προήλθε η Covid-19, δήλωσε ο Ντάζακ, πρόεδρος της οργάνωσης EcoHealth Alliance με έδρα τη Νέα Υόρκη.

«Ο εντοπισμός της πιθανής πηγής στις νυχτερίδες είναι σημαντικός, αφού αν βρούμε τις πηγές αυτών των φονικών ιών μπορούμε να μειώσουμε τις επαφές με αυτά τα ζώα» δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters.

Παραμένει ωστόσο ασαφές το εάν η Κίνα συλλέγει δείγματα από τις πολυάριθμες σπηλιές νυχτερίδων που υπάρχουν στη χώρα. Ο πλησιέστερος συγγενής του SARS-CoV-2 είχε εντοπιστεί σε σπηλιά νυχτερίδων στη νοτιοδυτική επαρχία Γιουνάν, περίπου 1.000 χιλιόμετρα από τη Γουχάν.

Ο Ντάζακ είπε πως η ομάδα του ΠΟΥ έχει συλλέξει νέα στοιχεία για το πώς ο ιός οδήγησε σε μια πανδημία, δεν έδωσε όμως περισσότερες πληροφορίες.

«Βλέπω μια εικόνα που προκύπτει από σενάρια που μοιάζουν πιο ευλογοφανή από ό,τι προηγουμένως» περιορίστηκε να δηλώσει.

Ένα σενάριο που εξετάζεται από την ομάδα είναι η πιθανότητα ο ιός να κυκλοφορούσε πολύ καιρό πριν ταυτοποιηθεί για πρώτη φορά στην Γουχάν.

«Είναι κάτι που η ομάδα μας εξετάζει πολύ προσεκτικά προκειμένου να δούμε ποιο επίπεδο μετάδοσης στην κοινότητα μπορεί να υπήρχε νωρίτερα» είπε ο Ντάζακ.

Επισήμανε ότι η μετάδοση του ιού από τα ζώα στον άνθρωπο μπορεί να ήταν μια περίπλοκη διαδικασία που διήρκεσε «μήνες ή χρόνια».

Οι ερευνητές έχουν επισκεφθεί νοσοκομεία, ερευνητικά εργαστήρια και την αγορά θαλασσινών του Γουχάν, αν και οι επαφές τους περιορίζονται σε επισκέψεις που διοργανώνουν οι Κινέζοι οικοδεσπότες.

Ο Ντάζακ δήλωσε πάντως πως οι κινεζικές αρχές δεν έχουν αρνηθεί κανένα από τα αιτήματα της ομάδας για επίσκεψη σε εγκαταστάσεις ή συνάντηση με κρίσιμους ανθρώπους.