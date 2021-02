Υγεία - Περιβάλλον

Καιρός: Σε ποιες περιοχές χτύπησε “κόκκινο” η θερμοκρασία την Πέμπτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλοκαίρι εν μέσω χειμώνα. Ποια περιοχή της Ελλάδας έκανε ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας.

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες επικράτησαν τις μεσημεριανές ώρες σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα. Η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στη Σπάρτη με 22,4 βαθμούς Κελσίου.

Το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγραψε τις επόμενες υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες σε Βόλο (21,8), Άγιους Θεόδωρους Κορινθίας (21,4), Βλυχάδα Αττικής (21,3), Άγιους Πάντες Χανίων, Κάντζα (21,3) και Πατήσια Αθηνών (21,3 βαθμοί).

Αύριο Παρασκευή σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να επικρατήσουν επίσης πολύ καλές καιρικές συνθήκες και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν κυρίως στη Δυτική Ελλάδα και στο Αιγαίο. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα σε πολλές περιοχές θα είναι περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικά πυκνές ομίχλες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -2 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 2 έως 19, στην Ήπειρο από 3 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 2 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 22, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 19 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ, στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 5-6 μποφόρ και στο Ιόνιο νότιοι νοτιοδυτικοί με εντάσεις 4-6 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις και περιορισμένη ορατότητα τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις ασθενείς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αραιές νεφώσεις, ενώ τις νυκτερινές και πρωινές ώρες θα σχηματιστούν ομίχλες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία στην πόλη της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς.