Κύπελλο Ελλάδας: Στους “8” μέσω... Ηρακλείου ο Βόλος

Η… μπαλοθιά του Δουβίκα “σκότωσε” τον ΟΦΗ, μέσα στο “Γεντί Κουλέ”.



Ο ΟΦΗ παρατάχθηκε με σύστημα 3-5-2 και τον Σωτηρίου κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Βαφέας, Διαμαντής και Γιαννούλης αγωνίστηκαν στην άμυνα. Ο Γουές πήρε την δεξιά πτέρυγα, ο Κοροβέσης την αριστερή, ενώ ο Στάικος έπαιξε μέσα δεξιά, ο Μεγιάδο στον άξονα και ο Νέιρα μέσα αριστερά με τους Στάρτζεον και Σαρδινέρο δίδυμο στην επίθεση.

Ο Βόλος από την άλλη κατέβηκε, όπως αναμενόταν, με σύστημα 4-2-3-1 και τον Γκαραβέλη στην εστία, τους Τέκιο, Γκρίλο, Μήτογλου και Φεράρι στα μετόπισθεν. Οι Ριένστρα-Τσοκάνης ήταν οι «κοφτες» και οι Μαρτίνες, Νίνης και Μπαρτόλο τριπλέτα πίσω από τον σέντερ φορ Δουβίκα.

Στο πρώτο ημίχρονο, το ματς είχε καλό ρυθμό με το ξεκίνημα του ενώ ο Βόλος μπήκε εμφανώς καλύτερα και με διάθεση να μην «κλειστεί» λόγω του 2-0 στο πρώτο ματς.

Βρήκε πολύ πιο εύκολα διαδρόμους και απείλησε δις με Μήτογλου και Μπαρτόλο μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά, με τον Νίνη να μοιράζει ωραία το παιχνίδι της ομάδας της Μαγνησίας και τον Μπαρτόλο… φουλ δραστήριο!

Αντιθέτως, ο ΟΦΗ προσπάθησε να απειλήσει, ανεπιτυχώς, με γεμίσματα. Ωστόσο, από ένα… τέτοιο, έφτασε και στο 1-0, στην πρώτη του αξιόλογη επίθεση, ουσιαστικά…

Όταν ο Γιαννούλης σέντραρε από αριστερά κι ο Σαρδινέρο με δυνατή κεφαλιά από το ύψος της μικρής περιοχής, νίκησε Μήτογλου και Γκαραβέλη, ανοίγοντας το σκορ στο 12’, κόντρα στην ροή του ματς!

Η… τάξη αποκαταστάθηκε επτά λεπτά μετά, όμως, με τον Σωτηρίου να λέει «όχι» στην «φωτοβολίδα» του Νίνη, αλλά να βλέπει τον Δουβίκα στην εξέλιξη της φάσης να πετυχαίνει το 1-1 με πολύ ωραία ενέργεια!

Ακολούθως ο ρυθμός έπεσε αισθητά, με τον Βόλο να κλείνει τους χώρους και τους Κρητικούς να έχουν μια ανούσια κατοχή μπάλας, ενώ θα μπορούσαν να δεχτούν και δεύτερο γκολ από τον Δουβίκα που έχασε τετ α τετ, προτού οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια ισόπαλες, στο 38ο λεπτό.

Στην επανάληψη ο Γιώργος Σίμος άλλαξε τον σχηματισμό της ομάδας του, δίνοντας στον Καστάνιος την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο, παίζοντας με τετράδα πίσω και τον Ολλανδό στην κορυφή της επίθεσης.

Ακόμα κι έτσι, βέβαια, ήταν οι φιλοξενούμενοι εκείνοι που έφτασαν πιο κοντά στην επίτευξη εντός δεύτερου τέρματος, με τον Σωτηρίου ωστόσο να αποκρούει εντυπωσιακά τις προσπάθειες των Δουβίκα και Περέα, στο 50ο και στο 64ο λεπτό αντίστοιχα.

Η ώρα περνούσε, ο ΟΦΗ δεν μπορούσε να βρει το γκολ που θα τον έβαζε ξανά στο «κόλπο» της πρόκρισης, με την ομάδα του Άνχελ Λόπες Πέρεζ να «καθαρίζει» με ευκολία τις περισσότερες φάσεις και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το υπέρ της σκορ.

Μόνο μετά το 70’ είχαν κάποιες… υποψίες φάσεων οι «ομιλήτες», αλλά δεν ήταν αρκετές για να αλλάξουν το 1-1 και την… μοίρα τους, ως προς τον αποκλεισμό από την συνέχεια του Κυπέλλου.

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Γιώργος Σίμος): Σωτηρίου, Βαφέας (46’ Καστάνιος), Διαμαντής, Γιαννούλης, Γουές (79’ Γρίβας), Στάικος (54’ Σελίμοβιτς), Μεγιάδο, Νέιρα, Κοροβέσης (54’ Σολίς), Στάρτζεον (79’ Φερέιρα), Σαρδινέρο.

Βόλος (Άνχελ Λόπες Πέρεζ): Γκαραβέλης, Τέκιο (84’ Σάντσες), Γκρίλο, Μήτογλου, Φεράρι, Ριένστρα, Τσοκάνης, Μαρτίνες (80’ Κρητικός), Νίνης (60’ Περέα), Μπαρτόλο (84’ Μπάλλας), Δουβίκας.