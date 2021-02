Οικονομία

Αχτσιόγλου: Παρατεταμένη ύφεση και κίνδυνος νέας κρίσης χρέους

Τα πυρά της στην οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης εξαπέλυσε η τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

«H εικόνα που δίνει η κυβέρνηση είναι αυτή ενός παρακολουθητή των εξελίξεων. Αντιλαμβάνεται τον ρόλο της περισσότερο ως χειριστή ενός διακόπτη, του λοκ-ντάουν, χωρίς κανέναν σχεδιασμό, κανέναν έλεγχο και καμία πρόληψη», τόνισε η Έφη Αχτσιόγλου για την εξέλιξη της πανδημίας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας στην Ολομέλεια της Βουλής για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφερόμενη στην οικονομία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «εξελίσσεται μια προδιαγεγραμμένη πορείας ύφεσης και μαρασμού. Η μη ουσιαστική στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και εργαζομένων οδήγησε σε τεράστια ύφεση -τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη- και απώλεια εισοδήματος. Το 2020 περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους έχασαν ακόμη και πάνω από το 30% του εισοδήματός τους, 7 στα 10 νοικοκυριά που ζουν από επιχειρηματική δραστηριότητα έχασαν το 1/3 του εισοδήματός τους και 1 στα 3 λαϊκά νοικοκυριά (με εισόδημα έως 10.000 ευρώ) βρίσκεται σε αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ασφυκτιούν από τη σώρευση χρεών και έχουν τεράστια αβεβαιότητα. Ήδη ξεκίνησαν τα λουκέτα στην εστίαση, όπου εργάζονται σχεδόν 400.000 άτομα».

Για τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους επισήμανε ότι «με τις πλέον μετριοπαθείς εκτιμήσεις πάνω από 6 δισ. είναι τα χρέη προς το δημόσιο που δημιουργήθηκαν την περίοδο της πανδημίας και πάνω από 12 δισ. τα νέα χρέη των ιδιωτών προς τις τράπεζες, συν τα ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής που είναι δάνεια, περίπου 5 δισ. Αυτή η νέα γενιά ιδιωτικού χρέους υπονομεύει οποιαδήποτε αναπτυξιακή δυνατότητα. Πρέπει να υπάρξει ένα σοβαρό σχέδιο αναδιάρθρωσης των χρεών που να περιλαμβάνει κούρεμα οφειλής».

Αναφερόμενη στο νομοσχέδιο σημείωσε ότι «έχει μερικές εύλογες αλλά εντελώς ανεπαρκείς ρυθμίσεις. Αντανακλά την απόφαση της κυβέρνησης να συνεχίσει ακριβώς την ίδια πολιτική που είχε το 2020», ενώ για την κρατική χρηματοδότηση της Aegean υπογράμμισε ότι «η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι δεν μπορεί να γίνει χωρίς όρους: προστασία του δημοσίου συμφέροντος, απόκτηση μετοχών από το δημόσιο και διασφάλιση των θέσεων εργασίας».

Η κυρία Αχτσιόγλου, τέλος, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου γιατί «η κυβέρνηση οδηγεί τη χώρα σε κρίση χρέους. Υπονομεύει τις δυνατότητες ανάκαμψης και τη μετατρέπει σε ουραγό της Ευρώπης. Και όταν οι υπόλοιπες χώρες μπουν σε τροχιά ανάκαμψης, όταν το Σύμφωνο Σταθερότητας επανέλθει, όταν η ομπρέλα της ΕΚΤ κλείσει η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί ξανά μπροστά σε πολύ σοβαρές περιπέτειες».