Κοινωνία

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Ο Άρειος Πάγος θα κρίνει την αποφυλάκιση Κορκονέα

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου θα κρίνει οριστικά την αποφυλάκιση του καταδικασμένου για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Το ΣΤ' Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου με βούλευμά του, κατά πλειοψηφία (3-2), έκανε δεκτή την αναίρεση που είχε ασκήσει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας κατά της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας, με την οποία αναγνωρίσθηκε στον Επαμεινώνδα Κορκονέα η συνδρομή του ελαφρυντικού του «προτέρου σύννομου βίου» για το θάνατο του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Κατά συνέπεια η υπόθεση λόγω της οριακής πλειοψηφίας, παραπέμφθηκε από το ΣΤ' Τμήμα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου η οποία θα έχει τον τελικό λόγο για την τύχη του Επαμεινώνδα Κορκονέα.

Ειδικότερα, το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου έκρινε κατά πλειοψηφία 3-2 ότι πρέπει να γίνει δεκτή η αναίρεση του κ. Πλιώτα, καθώς δεν ήταν εμπεριστατωμένη η αιτιολογία της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου Λαμίας ως προς την συνδρομή του ελαφρυντικού του «προτέρου σύννομου βίου».

Όπως είχε υποστηρίξει ο κ. Πλιώτας, το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας δεν έλαβε υπόψη του «περιστατικά που υποδηλώνουν ερριζωμένη θρασύτητα και έλλειψη σεβασμού σε έννομα αγαθά και δικαιώματα της τιμής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας των τρίτων», τα οποία συνέβησαν πριν τη δολοφονία.

Αναλυτικότερα, τρία μέλη του ΣΤ’ Ποινικού Τμήματος συντάχθηκαν υπέρ της αναίρεσης του κ. Πλιώτα και δυο μέλη είχαν αντίθετη άποψη, κρίνοντας ότι το Εφετείο ερμήνευσε σωστά την πρόβλεψη για την συνδρομή του ελαφρυντικού του «προτέρου σύννομου βίου».

Όπως είναι γνωστό το Μεικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας αναγνώρισε στον Επ. Κορκονέα το ελαφρυντικό του «προτέρου σύννομου βίου» και του επιβλήθηκε η ποινή της κάθειρξης 13 ετών για την δολοφονία του 15χρονου, με αποτέλεσμα να έχει αποφυλακιστεί.