“Ήλιος”: η ομηρία, το “δόλωμα” και o… “μοιραίος” πυροβολισμός (εικόνες)

Ανατρεπτικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της καθημερινής, δραματικής σειράς του ΑΝΤ1.

Αμείωτο θα κρατήσουν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών του ΑΝΤ1, τα επόμενα επεισόδια της σειράς «Ήλιος», που προβάλλεται καθημερινά στις 20:00, αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 96

Η Εύα ξυπνά τρομαγμένη μέσα σ’ ένα βαν, ενώ ο Μάρκος ετοιμάζεται να φύγει χωρίς εκείνη. Ο Δημήτρης και ο Χρήστος συνεχίζουν την έρευνα για τον εντοπισμό της, κερδίζοντας έδαφος απ’ τις μαρτυρίες της Αλεξάνδρας και του Πέτρου. Εντωμεταξύ, το σχέδιο του Δημήτρη για την υπόθεση του Γιάννη ανατρέπεται... Ο Δήμος καταρρακώνεται απ’ την απόφαση της Μυρτώς να φύγει για κάποιο διάστημα. Η Νέλλη ανακαλύπτει τυχαία ότι ο Μάνος δεν έχει αλλάξει και όλο αυτό το διάστημα παίζει θέατρο με απώτερο στόχο να την κερδίσει ξανά. Η Αλίκη δεν το βάζει κάτω και συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία που θα βοηθήσουν να βρεθεί η κόρη της. Έντρομη θα ανακαλύψει ότι ο απαγωγέας της Εύας είναι ο παραλίγο βιαστής της…

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 97

Η Αλίκη, συνειδητοποιώντας πως ο άνθρωπος που έχει την Εύα είναι ο ίδιος που επιχείρησε να την βιάσει, καταλαβαίνει πως η κόρη της βρίσκεται σε κίνδυνο και δεν είναι δική της επιλογή το να φύγει. Η Εύα περνάει εφιαλτικές στιγμές στα χέρια του Μάρκου, ο οποίος της λέει ανοιχτά πλέον ποιες είναι οι προθέσεις του. Ο Δημήτρης εντείνει τις έρευνες για τον εντοπισμό τους, ενώ ταυτόχρονα, προσπαθεί να αποδείξει πως ο Γιάννης ευθύνεται για τον θάνατο της Αντιγόνης. Ο Δήμος νιώθει πως χάνει την κόρη του, αφού με δική της απαίτηση… αναγκάζεται να την στείλει να μείνει μόνιμα στην Κομοτηνή. Η Λήδα ανησυχεί για την υγεία του πατέρα της... Η Αλίκη αποφασίζει να αναλάβει μόνη της δράση για να γλιτώσει την κόρη της από τον Μάρκο, γνωρίζοντας πως ο πραγματικός του στόχος είναι η ίδια. Ταυτόχρονα, η Εύα παίζει το τελευταίο της χαρτί στην προσπάθειά της να το σκάσει…

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 98

Ο Φίλιππος φτάνει έντρομος στο σημείο που φαίνεται ότι βρίσκεται η Εύα… Ο Μάρκος, όμως, έχει καταφέρει να φύγει. Ο Δημήτρης, επηρεασμένος από την υπόθεση του Γιάννη, αποφασίζει να πάει να βρει τον πατέρα του που έχει χρόνια να δει… Ο Δήμος είναι σε αδιέξοδο με τα οικονομικά του και ψάχνει έναν αγοραστή για να πουλήσει το ποσοστό του στο μπαρ. Ο δικηγόρος του χρηματοδότη του Φίλιππου δείχνει να ενδιαφέρεται, αλλά οι αληθινές του προθέσεις είναι διαφορετικές. Ο Μάρκος δεν μπορεί να αντισταθεί στην εμμονή του για την Αλίκη και πηγαίνει στη φάρμα... Την ίδια στιγμή βρίσκεται εκεί και ο Δημήτρης που έχει πάει για να προστατέψει την Αλίκη, χωρίς εκείνη να το γνωρίζει. Ένας θόρυβος θα τρομάξει την Αλίκη, η οποία θα στρέψει το όπλο της προς την κατεύθυνση που στέκεται ο Δημήτρης…

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 99

Ο Φίλιππος προσπαθεί να βοηθήσει την Εύα που δεν μπορεί να ξεπεράσει εύκολα τα όσα πέρασε, αλλά και την Αλίκη που έχει βάλει στόχο να εντοπίσει τον Μάρκο με κάθε τίμημα. Στον Υάκινθο εμφανίζεται μία νέα οικονομική σύμβουλος – συνεργάτης του μυστηριώδους χρηματοδότη – η Διώνη, η οποία φαίνεται αποφασισμένη να του κάνει τη ζωή δύσκολη… Ο Δημήτρης προσπαθεί να πείσει την Αλίκη να σταματήσει να προκαλεί τον Μάρκο και να θέτει τον εαυτό της σε κίνδυνο. Παράλληλα, καλείται να διαχειριστεί τη σχέση του με τον πατέρα του μετά από τόσα χρόνια. Η Λήδα δείχνει να κολακεύεται απ’ το ενδιαφέρον του Άγγελου, αλλά δεν νιώθει έτοιμη να γυρίσει σελίδα στη ζωή της. Ο Δήμος κάνει το μεγάλο βήμα και πουλάει το μερίδιο του μαγαζιού του, χωρίς να υποψιάζεται τι προβλήματα μπορεί να του φέρει αυτό. Η Αλίκη κάνει μία τελευταία, απελπισμένη προσπάθεια να προκαλέσει τον Μάρκο. Ο Δημήτρης, για άλλη μια φορά, θα γίνει ο φύλακας άγγελός της, αλλά αυτή τη φορά το τίμημα και για τους δύο θα είναι μεγάλο…

Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 100

Ο Δημήτρης μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Όλοι αγωνιούν για τη ζωή του, ενώ ο Μάρκος εξακολουθεί να διαφεύγει τη σύλληψη, γεγονός που ενισχύει τον φόβο όλων για μια νέα επίθεση. Η Αλίκη νιώθει ένοχη για τον βαρύ τραυματισμό του Δημήτρη και συνειδητοποιεί πόσο σημαντικός είναι για τη ζωή της. Η Αθηνά την κατηγορεί και τη διαβεβαιώνει πως η ίδια θα φροντίσει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη. Η Διώνη προκαλεί την οργή του Φίλιππου όταν τον παρακάμπτει, παίρνοντας μια πρωτοβουλία για την επιχείρηση χωρίς να τον ρωτήσει… Η Εύα δυσκολεύεται να ξεπεράσει το σοκ από την τραυματική εμπειρία της στα χέρια του Μάρκου και βασανίζεται από εφιάλτες. Ο Δήμος αρχίζει να υποψιάζεται πως ο δικηγόρος δεν ενδιαφέρεται στην πραγματικότητα για το μπαρ και πως η επένδυσή του σ’ αυτό κρύβει άλλες σκοπιμότητες. Ο Μάνος χάνει τον έλεγχο και δείχνει τον πραγματικό του εαυτό στη Νέλλη και τον Ντίνο.

