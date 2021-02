Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Χαραλαμπίδου και Σβήγκος σε… τροχιά! (εικόνες)

Ακόμη ένα ιδιαίτερο και ανατρεπτικό βράδυ Παρασκευής για τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό, σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου, στις 12 το βράδυ, στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει η Μάγκυ Χαραλαμπίδου:

Τη ζηλεύει ο σύντροφός της;

Τι έχει να πει για τις φωτογραφίες που ανεβάζει στο Instagram;

Τελικά, τα οπίσθια της υπόκεινται στο νόμο της βαρύτητας;

Πώς ήταν τα χρόνια με τον Γιώργο Πολυχρονίου;

Της έχει γίνει ποτέ ανήθικη πρόταση;

Αμέσως μετά ο Σταύρος Σβήγκος απαντά σε όλες τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Πώς του φαίνεται που κάνει τον κακό στη σειρά «Ήλιος»;

Τι ήταν εκείνο που τον είχε τρομάξει περισσότερο όταν είχε πρωτοβγεί στην τηλεόραση;

Πώς γνωρίστηκαν με τη γυναίκα του;

Για ποιον λόγο γράφτηκε μπαλέτο όταν ήταν μικρός;

Επιπλέον, δείτε, στο πλατό του «Χιούστον το λύσαμε», το υπερθέαμα που ονομάζεται «Λίμνη των Σβήγκων».

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ, Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

