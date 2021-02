Life

Η Ελένη Φουρέιρα… “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια ξεχωριστή και αποκαλυπτική συνάντηση με μνήμες από δύσκολες στιγμές και εξομολογήσεις για το σήμερα και το… μέλλον.

Την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται την Ελένη Φουρέιρα.

Η γνωστή τραγουδίστρια και χορεύτρια, θυμάται τα παιδικά της χρόνια και αφηγείται πως γλίτωσε από τις σφαίρες στον Αλβανικό εμφύλιο.

Τι λέει για τον εκφοβισμό που δέχθηκε λόγω της καταγωγής της, όταν ήρθε στην Ελλάδα.

Πως την κέρδισε από μικρή το τραγούδι και ο χορός.

Ποια θεωρεί ως κορυφαία στιγμή στην καριέρα της και σε ποια χώρα έχεις χιλιάδες θαυμαστές!

Τι απαντά για το αν έχει δεχθεί πρόταση γάμου από τον άνθρωπο της καρδιάς της…

«Ενώπιος Ενωπίω», με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου, κάθε Δευτέρα στις 23:30

#EnwpiosEnwpiw