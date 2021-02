Κοινωνία

ΕΛΑΣ: έτσι ξεκίνησαν τα επεισόδια στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας και τα επεισόδια που ακολούθησαν, αναφέρεται σε ανακοίνωση της η Ελληνική Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της, στο συλλαλητήριο συμμετείχαν περίπου 3.500 άτομα και τα επεισόδια ξεκίνησαν όταν μια μικρή ομάδα περίπου 20 ατόμων αποσπάσθηκε από το σώμα της πορείας και επιτέθηκε στις αστυνομικές δυνάμεις με μολότοφ, πέτρες και πυροσβεστήρες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

Την 13.00 ώρα σήμερα (Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021), πραγματοποιήθηκε συνάθροιση 3.500 περίπου ατόμων, στο χώρο των Προπυλαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακολούθησε πορεία δια μέσω των οδών Πανεπιστημίου και Σταδίου, μέχρι το χώρο μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Εκεί μικρή ομάδα 20 περίπου νεαρών ατόμων, αποσπάσθηκε από το σώμα της πορείας και έρριψε μολότοφ, πέτρες και πυροσβεστήρες στις αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας Διαχείρισης και Οριοθέτησης Συναθροίσεων (Ο.Δ.Ο.Σ) που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αντέδρασαν με τρόπο ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και παρακωλυθεί η διεξαγωγή της πορείας.

Η πορεία δια μέσω της οδού Πανεπιστημίου και των Προπυλαίων, ολοκληρώθηκε την 15.30 ώρα στην πλατεία Ομονοίας.

Στο διάστημα της πορείας υπήρξε σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας στις οδούς Πανεπιστημίου, Σταδίου, Φιλελλήνων, Αμαλίας και τμήμα της Λεωφόρου Βασ. Σοφίας.

Ο κατάλογος με τα Σωματεία, Συλλόγους και Οργανώσεις που είχαν απευθύνει δημόσιο κάλεσμα για συμμετοχή στη συνάθροιση.

1. Φοιτητικοί Σύλλογοι

2. Μαθητικοί Σύλλογοι

3. Σύλλογοι Εκπαιδευτικών

4. Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων

5. Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών

6. Ο.Ι.Ε.Λ.Ε

7. Δ.Ο.Ε

8. Α.Δ.Ε.ΔΥ

9. ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α

10. Μέτωπο Αντίστασης