Life

“Άγριες Μέλισσες”: μία φυγή, δύο γάμοι και ένα διαζύγιο - “βόμβα” στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξελίξεις με καταιγιστικό ρυθμό φέρνουν διαρκείς ανατροπές στην ζωή των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1.

Δυνατή πλοκή, καταιγιστικές εξελίξεις, συγκλονιστικές ερμηνείες, κινηματογραφική αισθητική.

Οι «Άγριες Μέλισσες» έρχονται με νέα επεισόδια που θα καθηλώσουν…. από Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00, στον ΑΝΤ1.

Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 88

Η εμφάνιση του Ματθαίου στον εισαγγελέα θα ανατρέψει τα δεδομένα. Ο Βόσκαρης καλείται ν’ απολογηθεί. Θα καταφέρει να τη γλιτώσει αυτή τη φορά; Ο Γραμματικός δεν καταφέρνει να αποσπάσει τις καταθέσεις που επιθυμεί απ’ τα θύματα του Βόσκαρη και όλα δείχνουν πως η υπόθεση οδηγείται σε ναυάγιο. Η Ασημίνα κάνει ένα μικρό βήμα προς τη Δρόσω, προκαλώντας την οργή της Μυρσίνης. Η Ουρανία μπαίνει δυναμικά στο νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα, αλλά στο σπίτι εμφανίζονται τα πρώτα σύννεφα. Η Ζωρζέτ αποφασίζει να διεκδικήσει ανοιχτά τον Μελέτη. Θα καταφέρει να τον αποτραβήξει απ’ τον έρωτά του με την Πηνελόπη; Η Ανέτ και η Ελένη θα δεχτούν από μια απρόσμενη επίσκεψη κι ένας γάμος θα πραγματοποιηθεί κρυφά, προκαλώντας καινούριες αναταράξεις.

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου -Επεισόδιο 89

Η εξαφάνιση της Σοφούλας και του Βόσκαρη προκαλεί αναστάτωση στο χωριό. Ο Μιλτιάδης υποψιάζεται πως ο Νικηφόρος και ο Δούκας θα στήσουν παγίδα στον Συνεταιρισμό και την ημέρα που ετοιμάζονται να υπογράψουν το καινούριο καταστατικό, αποφασίζει να διαλύσει τη σκευωρία του αδελφού του. Θα καταφέρει να πείσει και τους υπόλοιπους; Ο κρυφός δεσμός της Δρόσως και του Κωνσταντή θα πέσει στην αντίληψη κάποιου, που είναι γνωστός για τους μπελάδες που προκαλεί. Η σχέση του Μελέτη και της Ζωρζέτ δεν ξεκινάει με τους καλύτερους οιωνούς. Η Μυρσίνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τα πραγματικά σχέδια του Δούκα για τον γάμο τους, ενώ η Ελένη και ο Λάμπρος θα πληροφορηθούν απ’ τον Αλέξη, μια τεράστια ανατρεπτική εξέλιξη.

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 90

Η Μυρσίνη δεν σκοπεύει να δεχτεί το διαζύγιο και να φύγει απ΄ το σπίτι χωρίς μάχη. Ο Νικηφόρος παίρνει τα ηνία του Συνεταιρισμού, ενώ ο Μιλτιάδης έχει θυμώσει που δεν τον άκουσαν. Ο Κωνσταντής με τη Δρόσω παλεύουν με όσα τους χωρίζουν, βάζοντας μπροστά την αγάπη τους. Ο Βόσκαρης μαθαίνει πως θα πάει σε δίκη και ξεσπά στη Σοφούλα. Εκείνη, όμως, εξακολουθεί να αρνείται τη βοήθεια του Άγγελου. Ο Μελέτης απομακρύνει τη Ζωρζέτ από κοντά του ενώ η Ανέτ τον προτρέπει να έχει μια επαφή με την αδελφή του, τη Δόμνα, αλλά να την κρατήσει κρυφή. Όλοι είναι δίπλα στην Ελένη που ανυπομονεί να τελειώνει με τον Βόσκαρη. Ο Μιλτιάδης κάνει πρόταση γάμου στη Βιολέτα, αλλά μια συμπλοκή ανάμεσα στον Μελέτη και τον Μιλτιάδη θα ξυπνήσει δυσάρεστες μνήμες σε όλους. Ο Νικηφόρος φέρνει μια σκληρή συμφωνία με τον Ιγνατιάδη προς υπογραφή. Ποια θα είναι η αντίδραση των μελών του Συνεταιρισμού;

Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου - Επεισόδιο 91

Τα μέλη του Συνεταιρισμού καταλαβαίνουν τις πραγματικές προθέσεις του Νικηφόρου που υπογράφει τη συμφωνία, παρά τις αντιρρήσεις τους. Το διαζύγιο του Δούκα και της Μυρσίνης πέφτει σαν βόμβα στο σπίτι των Σεβαστών. Όλοι προσπαθούν να μάθουν τον λόγο και ν’ αποτρέψουν τον Δούκα που είναι ανένδοτος. Θα ενώσει το ζευγάρι, και πάλι, η απειλή του Βόσκαρη; Ο Μιλτιάδης προσπαθεί να πείσει τον Λάμπρο, τη Βιολέτα και την Ανέτ πως το συμβάν με τον Μελέτη ήταν ασήμαντο, ενώ η Ελένη αποκαλύπτει στο χωριό τι πέρασε στη φυλακή στα χέρια του Βόσκαρη, προκαλώντας αναταραχή. Όλο το χωριό είναι απέναντι στον Βόσκαρη που προσπαθεί να πιαστεί από κάπου. Ο Θέμελης καταρρακώνει άλλη μια φορά τον Μελέτη, υπονοώντας πως η Δόμνα τον χρησιμοποιεί. Ο Κωνσταντής βοηθάει τη Δρόσω να δει τον Σέργιο, ενώ η Ελένη προσπαθεί να βοηθήσει τη Μαδούρου να τα ξαναβρεί με τον άντρα της. Πώς θ’ αντιδράσει εκείνος απέναντι στον Βόσκαρη;

#AgriesMelisses

Gallery