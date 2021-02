Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: ο κορονοϊός, η διπλή μάσκα και τα κιλά της καραντίνας

Η Φωτεινή Γεωργίου, με τη βοήθεια κορυφαίων ειδικών, μας ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν τη σωματική, την ψυχική, αλλά και την πνευματική μας υγεία.

Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, στις 10:30, εξετάζουμε πώς δρα η ανοσία των βλεννογόνων του στόματος, της μύτης και του φάρυγγα κατά του covid-19 και πώς την θωρακίζουμε.

Είναι απαραίτητη η διπλή μάσκα ή όχι;

Πώς αυξάνουμε τον Δείκτη Μυϊκής Μάζας, για μακροζωία;

Ποια η νέα στρατηγική για να χάσουμε τα επιπλέον κιλά της καραντίνας;

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, στις 10:30, ανακαλύπτουμε την κατάλληλη διατροφή για να μην πάρουμε κιλά στην κλιμακτήριο.

Τι προτείνει η εξελιγμένη ρομποτική τεχνολογία για την αρθροπλαστική στο γόνατο και τι κάνουμε για τον πόνο στα πέλματα;

Γιατί επιβάλλεται η στείρωση των κατοικίδιών μας;

