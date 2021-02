Κοινωνία

Παρέμβαση εισαγγελέα για το πάρτι αστυνομικών στην ΓΑΔΑ

Ποια εντολή έδωσε η προϊσταμένη της εισαγγελίας, Σωτηρία Παπαγεωργακοπούλου.

Εισαγγελική παρέμβαση προκάλεσε η δημοσιοποίηση φωτογραφίας αστυνομικών που φαίνονται χωρίς μέτρα για την αποφυγή του κορονοϊού να διασκεδάζουν με ποτά στα χέρια.

Το αποκαλούμενο "κορονοπάρτι" που φαίνεται να έλαβε χώρα εντός της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, προκάλεσε την παρέμβαση της προϊσταμένης της εισαγγελίας, Σωτηρίας Παπαγεωργακοπούλου, η οποία έδωσε εντολή για την διενέργεια έρευνας.

Η εντολή της εισαγγελέως, είναι η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος, αφού εξακριβώσει την βασιμότητα των δημοσιευμάτων και επαληθεύσει το περιστατικό, θα εξετάσει την διάπραξη αδικημάτων που αφορούν τα μέτρα κατά της πανδημίας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση διατάχθηκε ήδη ένορκη διοικητική εξέταση.