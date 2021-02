Οικονομία

EFSF: επιστρέφονται στην Ελλάδα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ από μείωση επιτοκίου δανείου

«Η Ελλάδα συνέχισε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία της κάτω από δύσκολες συνθήκες», τόνισε ο Ρέγκλινγκ.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), που είναι ο πρόδρομος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), αποφάσισε σήμερα να εξαλείψει, για την περίοδο από τις 17 Ιουνίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, την προσαύξηση του επιτοκίου δανείου που είχε λάβει η Ελλάδα το 2012. Η απόφαση ελήφθη μετά από θετική αξιολόγηση του Eurogroup στο πλαίσιο των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που συμφωνήθηκαν το 2018.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ταμείου το όφελος για την Ελλάδα από τη μείωση του επιτοκίου ανέρχεται σε 122,5 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, ο ESM, ενεργώντας ως εκπρόσωπος των χωρών της Ευρωζώνης, είχε μεταβιβάσει στην Ελλάδα ποσό ύψους 644,42 εκατ. ευρώ από τα κέρδη που είχε από ελληνικά ομόλογα το Ευρωσύστημα (SMP/ANFA).

Ο διευθύνων σύμβουλος του ESM και του EFSF, Κλάους Ρέγκλινγκ, δήλωσε σχετικά, «Η Ελλάδα συνέχισε τη μεταρρυθμιστική διαδικασία της κάτω από δύσκολες συνθήκες. Η κυβέρνηση έλαβε σημαντικά μέτρα για να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Επιπλέον, εφαρμόζεται μία μεγάλη μεταρρύθμιση του πτωχευτικού πλαισίου. Συνεπώς, η αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμών ήταν θετική όσον αφορά την ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων της Ελλάδα στο πρώτο εξάμηνο του 2020.

Αυτό άνοιξε τον δρόμο για την επόμενη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους που συνδέεται με τις δεσμεύσεις αυτές. Είναι σημαντικό η Ελλάδα να συνεχίσει, και, όπου είναι ανάγκη, να ενισχύσει τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες για την περαιτέρω στήριξη της οικονομικής ανάκαμψης, τη βελτίωση της ανθεκτικότητας της οικονομίας και την υποστήριξη της δέσμευσης για βελτίωση της μακροπρόθεσμης δυνητικής ανάπτυξης».

Η προσαύξηση του επιτοκίου 2% αφορά στο δάνειο 11,3 δισ. ευρώ που είχε πάρει η Ελλάδα από το EFSF στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την εξαγορά χρέους το 2012.