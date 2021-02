Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης – Άρης: κυρίαρχος και στον επαναληπτικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι φιλοξενούμενοι πιστοποίησαν την ανωτερότητα τους και με δυο νίκες πήραν την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Με δύο νίκες και συνολικό σκορ 4-0, ο Άρης πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας, αφήνοντας εκτός διοργάνωσης τον Αστέρα Τρίπολης. Μετά το 2-0 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με το ίδιο σκορ και στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» χάρη σε γκολ των Δημήτρη Μάνου και Ματέο Γκαρσία, σφραγίζοντας με εμφατικό τρόπο τη συμμετοχή τους στους «8» της διοργάνωσης.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μονόλογος για τους φιλοξενούμενους. Που, στο 6’ ναι μεν βρήκαν το δρόμο προς τα δίχτυα του Νίκου Παπαδόπουλου, έπειτα από το σουτ του Φακούντο Μπεροτόγλιο, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε καθώς η μπάλα βρήκε – κι άλλαξε πορεία – στον Μάνο που ήταν εκτεθειμένος. Στο 18’ ο Σαντέ Σίλβα έκανε εξαιρετική ενέργεια, βρήκε τον Μπερτόγλιο που γύρισε και σούταρε χαμηλά αλλά ο Παπαδόπουλος έδειξε καλά αντανακλαστικά, αποσοβώντας τον κίνδυνο.

Κάτι που έκανε και στο 29’, σε δυνατό σουτ του Εμάνουελ Σάκιτς, διώχνοντας σε κόρνερ ενώ σε αυτό του Λούκας Σάσα δυο λεπτά αργότερα, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του. Πρώτη – και μοναδική – ευκαιρία για τον Αστέρα στο πρώτο μέρος, η κεφαλιά του Ντάνι Σουάρεθ στο 40’, έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, με τον Χουλιάν Κουέστα να μπλοκάρει εύκολα. Και στο 45’ ήρθε το 0-1, όταν από κάθετη πάσα του Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο Μάνος έσπασε το τεχνητό οφσάιντ κι «έσκαψε» την μπάλα πάνω από τον εξερχόμενο Παπαδόπουλο!

Διαδικαστικού χαρακτήρα το δεύτερο ημίχρονο, μιας και οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς δεν πίστεψαν στην ανατροπή. Ένα σουτ του Χερόνιμο Μπαράλες στο 55’ και ένα ακόμα του Σίλβα στο επόμενο λεπτό δεν βρήκαν στόχο. Αντίθετα, στο 68’, έπειτα από ενέργεια του Πέτρου Μπακούτση και πάσα του Μάνου, ο Ματέο έστειλε για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 0-2! Το σουτ του Ματίας Ιγκλέσιας στο 79’, σε μια προσπάθεια αντίδρασης του Αστέρα, πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Κουέστα κι η κεφαλιά του Τριαντάφυλλου Πασαλίδη στο 90’ πήγε πάνω στον Ισπανό τερματοφύλακα, με την ομάδα του Άκη Μάντζιου να παίρνει εν τέλει εύκολα την πρόκριση και να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά του Κυπέλλου.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Τασουλής, Πασαλίδης, Σουάρες (57’ Χριστόπουλος), Βαλιέντε (70’ Ιγκλέσιας), Μπελόκ, Ριέρα (70’ Φερνάντεθ), Αλί Μπαμπά, Κρέσπι (57’ Τιλίκα), Μπαράλες (80’ Σίτο).

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Σάκιτς, Σούντγκρεν, Δεληζήσης, Ρόουζ (70’ Μπαγκαλιάνης), Σάσα (58’ Μπακούτσης), Ματίγια (71’ Γκάνεα), Σίλβα, Ματέο, Μπερτόγλιο (58’ Τζέγκο), Μάνος (69’ Κάτσε).