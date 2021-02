Κοινωνία

Κορονοϊός: η εισήγηση των λοιμωξιολόγων για τα σχολεία

Τι αναφέρει η Υπουργός Παιδείας ενόψει των κρίσιμων αποφάσεων που θα ανακοινωθούν την Παρασκευή

Η Επιτροπή των λοιμωξιολόγων δεν έχει κάνει κάποια εισήγηση σχετικά με το κλείσιμο των σχολείων, ούτε υπάρχει κάποια προγραμματισμένη συζήτηση του υπουργείου με την Επιτροπή για το θέμα αυτό, σύμφωνα με την υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

«Αύριο δεν υπάρχει προγραμματισμένη συζήτηση με τους ειδικούς για το θέμα των σχολείων, παρακολουθούμε βήμα-βήμα τις εξελίξεις, είμαστε σε τακτική επικοινωνία μαζί τους και πορευόμαστε με βάση τις εισηγήσεις», ανέφερε η κ. Κεραμέως, μιλώντας νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, στον τηλεοπτικό σταθμό Μega.

Επίσης, η υπουργός απηύθυνε και πάλι πρόσκληση σε εκπαιδευτικούς και μαθητές άνω των 16 ετών, να κλείσουν ραντεβού μέσω της ειδικής πλατφόρμας, edu.testing.gov.gr, για να κάνουν δωρεάν τεστ Covid.